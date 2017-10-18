Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu'nun dağıttığı broşürde Atatürk ve Milli Eğitim’e yer verilmemesi tartışma başlattı. Türkiye Gençlik Birliği’nin bildiri üzerine eleştirdiği platform sözcüsü ÇYDD Başkanı Aysel Çelikel, şimdi de TGB'yi dayatma yapmak ile suçladı. TGB Genel Başkan Yardımcısı Bora Çelik ise ÇYDD Başkanı Çelikel'i o dayatmaları açıklamaya davet etti.

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Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkan Yardımcısı Bora Çelik Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu'nun hazırladığı "Veli El Kitabı" broşüründe Atatürk’ün müfredattan çıkarılmasına yer verilmemesini eleştirmişti.



Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Aysel Çelikel ise TGB'lilerin broşürün değiştirilmesi için dayatmada bulunduğunu iddia etti.



ÇYDD başkanının bu iddialarına yanıt veren Bora Çelik, "biz hangi dayatmada bulunduk, Aysel Çelikel açıklasın" diye sordu.



Bora Çelik, Broşürde Atatürk'süz bir eğitime yer verildiğini ve eğitim siteminin bozukluklarından bahsedilmediğini söyledi.



TGB'lilerin Tıbbiyeli Hikmet'in özgüveniyle hareket ettiğini dile getiren Çelik "karşımızda kim olursa olsun doğruyu hep söyeleyeceğiz" dedi.



ulusal.com.tr