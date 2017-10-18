CHP'nin iki grup başkanvekili belli oldu
CHP'nin iki grup başkanvekili belli oldu
Türkiye genelinde ele geçirilen en yüksek miktar!
Türkiye genelinde ele geçirilen en yüksek miktar!
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'

TGB'den Çelikel'e çağrı: "Ne dayatmışız açıklasın"

Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu'nun dağıttığı broşürde Atatürk ve Milli Eğitim’e yer verilmemesi tartışma başlattı. Türkiye Gençlik Birliği’nin bildiri üzerine eleştirdiği platform sözcüsü ÇYDD Başkanı Aysel Çelikel, şimdi de TGB'yi dayatma yapmak ile suçladı. TGB Genel Başkan Yardımcısı Bora Çelik ise ÇYDD Başkanı Çelikel'i o dayatmaları açıklamaya davet etti.

TGB'den Çelikel'e çağrı: "Ne dayatmışız açıklasın"

Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkan Yardımcısı Bora Çelik Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu'nun hazırladığı "Veli El Kitabı" broşüründe Atatürk’ün müfredattan çıkarılmasına yer verilmemesini eleştirmişti.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Aysel Çelikel ise TGB'lilerin broşürün değiştirilmesi için dayatmada bulunduğunu iddia etti. 

ÇYDD başkanının bu iddialarına yanıt veren Bora Çelik, "biz hangi dayatmada bulunduk, Aysel Çelikel açıklasın" diye sordu. 

Bora Çelik, Broşürde Atatürk'süz bir eğitime yer verildiğini ve eğitim siteminin bozukluklarından bahsedilmediğini söyledi. 

TGB'lilerin Tıbbiyeli Hikmet'in özgüveniyle hareket ettiğini dile getiren Çelik "karşımızda kim olursa olsun doğruyu hep söyeleyeceğiz" dedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #tgb #Çelikel #ÇYDD #türkiye gençlik birliği
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakiri, Suriye'de
Sonraki Haber
Müftülüklere nikah kıyma yetkisi veren düzenleme kabul edildi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Adil Aydın - 1 hafta önce
" Akıl yaşta değil, baştadır." ( Önemli Atasözümüz.)
Yanıtla Beğenme(0)