Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Türkiye’nin dört bir yanındaki çalışmalarıyla yeni döneme hızlı ve iddialı bir giriş yaptı.

Türkiye’nin en büyük gençlik örgütü TGB, yeni dönemde tüm Türkiye’de TGB rüzgârını estirme konusunda iddialı. Antalya’dan Gaziantep’e, Bilecik’ten Adana’ya, Muğla’dan Nevşehir’e, Edirne’ye… Gençler, genel merkez yöneticilerinin katılımıyla genel üye ve il yönetim kurulu toplantılarını düzenliyor, 5. Olağan Genel Kongre ile başlanan atılımı, illerinde yeni yönetimlerini belirleyerek sürdürüyor.





5. Olağan Genel Kongrede, TGB’liler 29 Ekim’de Ankara’da büyük bir yürüyüş yapacaklarını açıklamıştı. İlk işi bu büyük buluşma ve yürüyüşe hazırlanmak olan TGB kadroları, yaptıkları toplantılarda 29 Ekim’e hazırlık sürecini adım adım planladı.



‘TGB’DE ÜMİT KAZANIYORLAR’



TGB kadrolarının 29 Ekim için heyecanlı ve işlerine motive olduğunu belirten TGB Genel Sekreteri Okan Özkan, “TGB, dönemin açılmasıyla birlikte üniversitelerde ve liselerde rüzgâr yaratmış durumda. 29 Ekime giden süreçte yönetim değişikliklerini ve yeni dönem planlamalarını il il giderek gerçekleştiriyoruz. Her yerden TGB’ye çok büyük yöneliş var. Türkiye’nin geleceğinden kaygı duyanlar bizde ümit kazanıyorlar. Atatürkçülerin günlerinin geldiğini görmekle birlikte, bu yönelimi 29 Ekim eylemimizde güçlü mesajlar vererek artıracağız.” ifadelerini kullandı.





TGB, Muğla’da ise farklı bir çalışmaya imza attı. Düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kadınları Voleybol Turnuvasına kurdukları voleybol takımıyla katılan TGB’liler, ilk galibiyetlerini Batman şehitlerine adadı.



























ulusal.com.tr



