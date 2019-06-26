TGB'den kalıcı bedelliye tepki

TGB Genel Sekreteri Okan Özkan, TBMM’de kabul edilen yeni askerlik sistemine karşı basın açıklaması yaptı. TGB Genel Merkezinde yaptığı açıklamada Özkan, bedelli askerliğin kalıcı hale getirilmesinin, Kurtuluş Savaşı vermiş milletimizin ruhuna aykırı olduğunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin genetiği olan 'milli ordu' geleneğine darbe vurmak olduğunu söyledi

"Ömer Halisdemirler Savaşan Ordudan Çıkar"



"yeni yasaya göre Türk ordusunun bu çetin dönemde ordumuzun mevcudunu düşürmektedir" diyen Okan Özkan, bu uygulamayla Mehmetçiğin ekonomik koşullara göre bölündüğünü ifade etti.



Özkan, Türk milletini bu yeni sisteme karşı birleşmeye davet etti.



TGB Genel Sekreteri Okan Özkan, şunları söyledi:



"Değerli Basın Emekçileri, Büyük Milletimiz,



Dün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen yeni askerlik tasarısı her konuda birbirine düşen dört partiden 335 milletvekilinin oylarıyla yasalaştı. Bu yeni yasaya göre, Türk ordusunun felsefesine temelden aykırı olan bedelli askerlik kurumu kalıcı hale getirilmekte ve güney sınırımızda ve Doğu Akdeniz’de yoğun emperyalist tehditlere, ABD’nin piyonu FETÖ ve PKK terör örgütlerine karşı mücadele ettiğimiz bu çetin dönemde ordumuzun mevcudu düşürülmektedir.



Asker ocağı, Türk milletinin “Mehmetçik” olarak eşitlendiği yerdir. Hangi toplumsal kesimden gelirse gelsin; aynı yastıklara başını koyan, aynı karavanadan yemek yiyen, aynı şanlı üniformayı giyendir Mehmetçik. Türk milletinin fertlerini, vatani görevlerini yerine getirme konusunda ekonomik durumuna göre ayrıştırmak bu kutsal ocağın mayasına ve Kurtuluş Savaşı vermiş milletimizin ruhuna aykırıdır.



Türk Silahlı Kuvvetleri’nin er-erbaş mevcudu şu anda 236 bin kişidir. Yeni yasa tasarısıyla birlikte, “profesyonelleşme” adı altında Türk ordusu er-erbaş mevcudunun 100 bin askerin altına düşmesi tehlikesi gündeme gelmektedir. Türk ordusu, emperyalist ABD ordusu gibi bir profesyonel ordu değildir; yüzyıllardır bağımsızlığımızın temeli olan bir millet ordusudur. Kurtuluş Savaşımızı nasıl teçhizat üstünlüğüyle değil, milletimizin bağımsız yaşama iradesinin üstünlüğüyle kazandıysak; bugün sürdürdüğümüz Vatan Savaşı’nı da milletimizin ordusuyla tamamen kenetlenmesi sayesinde kazanacağımız açıktır. Ordunun er-erbaş mevcudunu emperyalizme karşı mücadelemizin en yoğun olduğu dönemde tarihte eşi benzeri görülmemiş oranda düşürmek, Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin genetiği olan “milli ordu” geleneğine darbe vurmaktadır. Bu çok vahim ve tarihi bir hatadır.



Soruyoruz bu yasayı meclise sunan ve onaylayan milletvekillerine: Profesyonelleşmiş, milli ordu niteliğini yitirmiş bir orduyla 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen Amerikancı-Fethullahçı darbe girişimini önleyebilir miydik? Gözünü kırpmadan vatan ve millet düşmanlarının üzerine giden Ömer Halisdemirler, ancak Mehmetçik ruhuyla savaşan milli ordudan çıkar.



S-400 kararlılığımızdan ötürü her geçen gün küstah tehditler aldığımız ABD emperyalizminin yaptırımlarına karşı milli ordumuz olmadan direnemeyiz!



Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi hedef tahtasına oturtan ABD emperyalizmine ve piyonlarına, milli ordumuz olmadan söz geçiremeyiz!



Fırat’ın doğusundaki terör devletini, sınır güvenliğimizi sağlayacak bir milli ordumuz olmadan dağıtamayız!



Yeni askerlik yasası, vatani görevinde eşitlenen Türk milletini ekonomik durumuna göre bölerek ve milli ordu geleneğimizi zafiyete uğratarak Türkiye düşmanlarının ekmeğine yağ sürmektedir.



Vatan borcu parayla ödenmez. Mehmetçik ruhu bitirilemez. Yeni askerlik yasası derhal iptal edilmelidir. Atatürkçü, vatansever Türk gençliği olarak, TBMM’deki vicdanlı milletvekillerini ve yetkili mahkemeleri yasayı Anayasa Mahkemesi’ne götürmek üzere harekete geçmeye; tüm milletimizi yeni askerlik yasasının iptali için birleşmeye çağırıyoruz!"



ulusal.com.tr

Yeni askerlik sistemi yle ilgilidiyen Okan Özkan, bu uygulamayla Mehmetçiğin ekonomik koşullara göre bölündüğünü ifade etti.Özkan, Türk milletini bu yeni sisteme karşı birleşmeye davet etti."Değerli Basın Emekçileri, Büyük Milletimiz,Dün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen yeni askerlik tasarısı her konuda birbirine düşen dört partiden 335 milletvekilinin oylarıyla yasalaştı. Bu yeni yasaya göre, Türk ordusunun felsefesine temelden aykırı olan bedelli askerlik kurumu kalıcı hale getirilmekte ve güney sınırımızda ve Doğu Akdeniz’de yoğun emperyalist tehditlere, ABD’nin piyonu FETÖ ve PKK terör örgütlerine karşı mücadele ettiğimiz bu çetin dönemde ordumuzun mevcudu düşürülmektedir.Asker ocağı, Türk milletinin “Mehmetçik” olarak eşitlendiği yerdir. Hangi toplumsal kesimden gelirse gelsin; aynı yastıklara başını koyan, aynı karavanadan yemek yiyen, aynı şanlı üniformayı giyendir Mehmetçik. Türk milletinin fertlerini, vatani görevlerini yerine getirme konusunda ekonomik durumuna göre ayrıştırmak bu kutsal ocağın mayasına ve Kurtuluş Savaşı vermiş milletimizin ruhuna aykırıdır.Türk Silahlı Kuvvetleri’nin er-erbaş mevcudu şu anda 236 bin kişidir. Yeni yasa tasarısıyla birlikte, “profesyonelleşme” adı altında Türk ordusu er-erbaş mevcudunun 100 bin askerin altına düşmesi tehlikesi gündeme gelmektedir. Türk ordusu, emperyalist ABD ordusu gibi bir profesyonel ordu değildir; yüzyıllardır bağımsızlığımızın temeli olan bir millet ordusudur. Kurtuluş Savaşımızı nasıl teçhizat üstünlüğüyle değil, milletimizin bağımsız yaşama iradesinin üstünlüğüyle kazandıysak; bugün sürdürdüğümüz Vatan Savaşı’nı da milletimizin ordusuyla tamamen kenetlenmesi sayesinde kazanacağımız açıktır. Ordunun er-erbaş mevcudunu emperyalizme karşı mücadelemizin en yoğun olduğu dönemde tarihte eşi benzeri görülmemiş oranda düşürmek, Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin genetiği olan “milli ordu” geleneğine darbe vurmaktadır. Bu çok vahim ve tarihi bir hatadır.Soruyoruz bu yasayı meclise sunan ve onaylayan milletvekillerine: Profesyonelleşmiş, milli ordu niteliğini yitirmiş bir orduyla 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen Amerikancı-Fethullahçı darbe girişimini önleyebilir miydik? Gözünü kırpmadan vatan ve millet düşmanlarının üzerine giden Ömer Halisdemirler, ancak Mehmetçik ruhuyla savaşan milli ordudan çıkar.S-400 kararlılığımızdan ötürü her geçen gün küstah tehditler aldığımız ABD emperyalizminin yaptırımlarına karşı milli ordumuz olmadan direnemeyiz!Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi hedef tahtasına oturtan ABD emperyalizmine ve piyonlarına, milli ordumuz olmadan söz geçiremeyiz!Fırat’ın doğusundaki terör devletini, sınır güvenliğimizi sağlayacak bir milli ordumuz olmadan dağıtamayız!Yeni askerlik yasası, vatani görevinde eşitlenen Türk milletini ekonomik durumuna göre bölerek ve milli ordu geleneğimizi zafiyete uğratarak Türkiye düşmanlarının ekmeğine yağ sürmektedir.Vatan borcu parayla ödenmez. Mehmetçik ruhu bitirilemez. Yeni askerlik yasası derhal iptal edilmelidir. Atatürkçü, vatansever Türk gençliği olarak, TBMM’deki vicdanlı milletvekillerini ve yetkili mahkemeleri yasayı Anayasa Mahkemesi’ne götürmek üzere harekete geçmeye; tüm milletimizi yeni askerlik yasasının iptali için birleşmeye çağırıyoruz!"