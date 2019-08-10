Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Kaz Dağlarında bir süredir devam eden eylemlere ve madenlerin yabancılara bırakılmasına karşı Twitter hesabından tvit dizisi yayınladı

Eylemlerde kamuoyunun yanıltıldığı belirtilen tivitlerde eylemleri yapan oluşumların Avrupa Birliği'nden fonlandığı ifade edildi.



Türkiye Gençlik Birliği (TGB) tivitlerinde ayrıca madenlerin devlet denetimiyle ve kamu eliyle çıkarılıp işlenmesi gerektiği söylendi.



TGB'den atılan tvitlerin tamamı şu şekilde:



"1. Türkiye’nin dağlarının üstündeki ekolojik çeşitlilik de altındaki madenler de oldukça zengindir ve milletin hizmetindedir. Kamu yararı ve doğa dengesi gözetildiği müddetçe dağlarımızda yatan altın madenleri çıkarılmalı ve ulusal ekonomimize katkı sağlamalıdır.



2. Kazdağları adıyla gündeme gelen maden bölgesi, gerçekte Çanakkale Kirazlı’da bulunmakta ve Kazdağları ekosistemi içinde yer almamaktadır. Ayrıca uzmanlar gerekli tedbirler alındığında siyanür kullanımının doğanın dengesini bozacak bir tahribat yaratmadığını belirtmektedir.



3. AB fonlarıyla ‘çevrecilik’ yapan bazı oluşumlar kamuoyunu maden bölgesi ve siyanür kullanımı konusunda yanıltmaktadır. Yurttaşlarımızın Kazdağları hassasiyeti, Türkiye’nin altın madenlerini işlemesinin önüne geçecek bir karşıtlığa dönüştürülmektedir.



4. Kirazlı’da çıkarılan altın Kanadalı özel şirkete aittir. Türkiye’nin üretim atılımı yapması gereken bir dönemde yeraltı zenginliklerimizin yabancı firmalara bırakılması kabul edilemez. Türkiye altın madenlerini sıkı bir devlet denetimiyle, kamu eliyle çıkarmalı ve işlemelidir."



ulusal.com.tr















