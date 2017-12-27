TGB, son KHK ile ilgili "Bu hatalı anlayışın sonucu olarak, KHK'ların içeriğinde sürekli hukuk dışılıklar, özensizlikler ve yanlışlıklar ortaya çıkmaktadır.Kanun hükmünde olan kararnamelerin yanlışları, AKP sözcülerinin taahhütleriyle değil, yine kanunla düzeltilmelidir" açıklaması yaptı

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), son yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ilgili yazılı bir açıklama yayınladı.



TGB Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada ''AKP hükümeti OHAL süresinin ve terörle mücadele kapsamının dışına taşan KHK'lar çıkarmayı alışkanlık edinmiştir. TSK'nın yapısı, askeri liseler gibi konular birkaç KHK maddesiyle değiştirilip tepkiler sonucu geri alınmıştır. OHAL sona erdiğinde hükümsüz kalacak idari meseleler, KHK'larla karara bağlanmıştır. Tüm bunlar yapılırken, milleti birleştirmenin en önemli aracı olan TBMM bu mücadelede saf dışı bırakılmıştır.'' dedi.



''HUKUK DIŞIDIR''



Vatan mücadelesine zarar veren yanlış hamlelere ve bu yanlış hamleleri Türkiye aleyhine kullanmak için pusuda bekleyen iç ve dış düşmanlara karşı kararlı bir şekilde mücadelelerini sürdüreceklerini vurgulayan TGB'nin açıklamasının devamında ''Bu hatalı anlayışın sonucu olarak, KHK'ların içeriğinde sürekli hukuk dışılıklar, özensizlikler ve yanlışlıklar ortaya çıkmaktadır. Son olarak 25 Aralık'ta çıkarılan 696 sayılı KHK'nın 121. maddesinde, süre ve eylem kapsamı belirsiz bir şekilde sivillere yargı dokunulmazlığı anlamına gelen ifadeler kullanılmıştır. Bu madde, açıkça özensiz bir şekilde hazırlanmıştır ve bu niteliğiyle hukuk dışıdır. Kanun hükmünde olan kararnamelerin yanlışları, AKP sözcülerinin taahhütleriyle değil, yine kanunla düzeltilmelidir.'' ifadeleri yer aldı.



Açıklamanın tam metni şöyle:



Hukuk dışı ve özensiz KHK'lar FETÖ'yle mücadeleye zarar vermektedir



Ülkemiz 15 Temmuz 2016 Fethullahçı Amerikancı Darbe Girişimi'nden beri olağanüstü bir süreçten geçiyor. Devletin ve toplumun her katmanında Amerikancı Gladyo'ya ve ABD güdümündeki terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele veriliyor. Böyle olağanüstü dönemlerde, devletin ve milletin güvenliği için olağanüstü önlemler alınabilir. Fakat bütün bu önlemlerin hukukun dışına taşmaması ve sürecin hassasiyetine uygun özeni taşıması gereklidir. Çünkü mesele, tek bir parti veya kişinin değil, devletiyle milletiyle tüm Türkiye'nin meselesidir.



AKP hükümeti OHAL süresinin ve terörle mücadele kapsamının dışına taşan KHK'lar çıkarmayı alışkanlık edinmiştir. TSK'nın yapısı, askeri liseler gibi konular birkaç KHK maddesiyle değiştirilip tepkiler sonucu geri alınmıştır. OHAL sona erdiğinde hükümsüz kalacak idari meseleler,KHK'larla karara bağlanmıştır. Tüm bunlar yapılırken, milleti birleştirmenin en önemli aracı olan TBMM bu mücadelede saf dışı bırakılmıştır.



Bu hatalı anlayışın sonucu olarak, KHK'ların içeriğinde sürekli hukuk dışılıklar, özensizlikler ve yanlışlıklar ortaya çıkmaktadır. Son olarak 25 Aralık'ta çıkarılan 696 sayılı KHK'nın 121. maddesinde,süre ve eylem kapsamı belirsiz bir şekilde sivillere yargı dokunulmazlığı anlamına gelen ifadeler kullanılmıştır. Bu madde, açıkça özensiz bir şekilde hazırlanmıştır ve bu niteliğiyle hukuk dışıdır. Kanun hükmünde olan kararnamelerin yanlışları, AKP sözcülerinin taahhütleriyle değil, yine kanunla düzeltilmelidir.



“İkinci İstiklal Savaşı” diye tarif ettiğimiz emperyalizme ve taşeronlarına karşı verdiğimizbu kıran kırana mücadelede başarının anahtarı, aynı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi milletinbirleştirilmesidir. 15 Temmuz gecesi TBMM'yi bombalayan FETÖ'yle yine o gazi meclisin etrafında kenetlenerek mücadele edilmelidir.Hükümet ve mücadeleyi yürüten bütün kamu görevlileri, busorumluluğunungereklerine uygun bir şekilde hukukun içinde kalarak ve milletin hassasiyetlerine özen göstererek hareket etmelidir.



Türkiye Gençlik Birliği, bu mücadelenin en ön mevzisindedir. Hem bu mücadeleye zarar veren yanlış hamlelere, hem de bu yanlış hamleleri Türkiye aleyhine kullanmak için pusuda bekleyen iç ve dış düşmanlara karşı kararlı bir şekilde mücadelesini sürdürecektir.



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