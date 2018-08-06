Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya düzenlenen suikast girişimi üzerine dayanışma mesajı yayınladı.

TGB'nin mesajı şöyle:



Bugün Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya alçakça bir suikast girişimi oldu ve yedi Venezuela askeri yaralandı. Bu terörist saldırının arkasındaki gücün kim olduğunu biliyoruz. 2004 yılında Hugo Chavez ve geçen sene Nicolas Maduro’ya darbe girişimini tertipleyen merkez kimse, bu menfur girişimin arkasındaki merkez de odur: Amerika Birleşik Devletleri.



Bütün dünyanın efendiliğine soyunan ABD’nin hegemonyası parçalandıkça, saldırganlığı da pervasızlaşmaktadır. Amerikan zorbalığına Venezuela gibi direnen uluslar, her yerde ABD’nin enstrümanı olan teröristlerin hedefi olmaktadır. Başkan Nicolas Maduro’nun şahsını hedef alan bu saldırının amacı, ABD’nin “arka bahçesi” olmayı reddeden ve bağımsız bir vatanda yaşamak için mücadele eden Venezuela halkının iradesini kırmaktır.



Fakat Venezuela halkı bu girişimlere karşı şerbetlidir. ABD istediği kadar denemeye devam etsin, biliyoruz ki Simon Bolivar’ın ve Hugo Chavez’in yolundan giden Venezuelalılara asla diz çöktüremeyecektir. Bütün ezilen milletler ve kurulan yeni dünya, CIA’nın bu kirli “örtülü” operasyonlarını bilmekte ve ABD müdahaleciliğine karşı birleşmektedir.



Türk milleti, ABD’nin üzerimize sürdüğü FETÖ ve PKK örgütlerine karşı yıllardır savaşan bir millet olarak, aynı tehdide karşı göğüs geren Venezuela halkının ve Sayın Başkan Nicolas Maduro’nun verdiği onurlu mücadelenin yanındadır.



Bizler, vatansever ve devrimci Türk gençleri olarak, ABD’nin desteklediği bu terörist saldırıyı lanetliyoruz; saldırıda yaralanan yedi askere acil şifalar diliyor ve Sayın Başkan Nicolas Maduro’ya yürekten dayanışma duygularımızı sunuyoruz.



Emperyalizm mahv ve nabut olacaktır!

Zafer direnen Venezuela halkınındır!



Türkiye Gençlik Birliği