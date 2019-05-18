Yarın Türk milletinin kurtuluş mücadelesi için yola çıktığı 19 Mayıs'ın 100'üncü yılı. Milli mücadelenin yıldönümünde binlerce genç İstanbul'da Türkiye için kenetlenecek. Türkiye Gençlik Birliği'nin düzenlediği büyük yürüyüş ve şölen için son hazırlıklar tamamlandı

Kurtuluş ateşinin yakıldığı, bağımsızlık seferberliğinin başladığı 19 Mayıs, 100 yaşında. Tarih yazılan Samsun 19 Mayıs ruhu İstanbul yeniden şahlanacak.



Binlerce genç TGB önderliğinde 19 Mayıs'ta İstanbul'da buluşacak. Hazırlıklar tamamlandı. Yurdun dört bir yanından genci yaşlısı Türkiye için kenetlenmek üzere yola çıktı.



Büyük yürüyüş saat 15:00'de Beşiktaş İskelede başlayacak.



Yüzbinlerin katılacağı yürüyüşe sanatçılar da çağrı yaptı.



Saat 18:00'de gerçekleşecek şölende Ogün Sanlısoy, Kurtalan Ekspres, Ayna, Ses ver Sus, Mir Sanat Topluluğu ve Mehmet Eti sahne alacak.



"Türkiye için yeniden, 100 yıl sonra kenetlen" sloganıyla yola çıkan gençler tüm vatanseverleri saat 15.00'de Beşiktaş'ta buluşmaya çağırdı.



ulusal.com.tr

