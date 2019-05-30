Türkiye Gençlik Birliği (TGB)'nin pedofiliye yönelik tepkisi, yazar Yılmaz Odabaşı'nı rahatsız etti. TGB'ye tepki gösteren Odabaşı'na yanıt gecikmedi.

Abdullah Şevki'nin 'Zümrüt Apartmanı' isimli kitabında pedofili içeren ifadelerin yer almasına tepki gösteren Türkiye Gençlik Birliği üyeleri, yayınevinin önüne giderek bir basın açıklaması yapmış ve "Bu çürümüşlüğe izin vermeyeceğiz" mesajı vermişti.



TGB'nin pedofili karşıtı eylemine yazar Yılmaz Odabaşı sosyal medya hesabından tepki gösterdi. "TGB, Ulusal Kanal desteğiyle, bunca hukuksuzluk varken, bir proje olarak önce bir işyerini yağmaladı, sonra 20 yıl önce yayınlanmış Elif Şafak kitabı, ardından Ayşe Kulin, Berna Laçin, Duygu Asena ve Canan Kaftancıoğlu'na uzanan bir cadı avı başladı. Amaç ne? Neden Mesnevi'den başlanmadı" diye soran Odabaşı, şöyle devam etti:

"Bu TGB projesine bilerek veya bilmeyerek destek verenler, yarın sıranın aşağıdaki isimlerden sonra Ahmet Altan'dan Nedim Gürsel'e Ahmet Ümit'ten Küçük İskender'e, oradan gayrımüslim yazarlara ve giderek bütün muhalif yazarlara yönelmeyeceğinin garantisi var mı? Cadı avını bırakın!"



'TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNDEKİ YERİNİZ HAZIR'

Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Yıldırım Gençer, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla yazar Yılmaz Odabaşı'nın iddialarına yanıt verdi. "Yılmaz Odabaşı alenen yalan söylüyor" sözleriyle başlayan paylaşımlar, şöyle devam etti:



1-Yılmaz Odabaşı (@yilmazodabasi) alenen yalan söylüyor. 28 Mayıs günü Kurgu Kitabevi önünde kısa bir açıklama yaparak tepkimizi koyduk. Sorumluların yargılanması için çağrıda bulunduk. Söz konusu yere yapılan saldırının TGB’yle ilgisi yoktur.

2-Yılmaz Odabaşı bunun yalan olduğunu bilmiyor mu? Biliyor. Peki yaptığı yalnızca ahlaksızlıkla açıklanabilir mi? Hayır. Bu saldırı bilinçli ve çok yönlü. Odabaşı küçük bir vesile ve yalnızca sahibinin sesi…

3-TGB, 2. Cumhuriyetçilere, bölücülerle kol kola girenlere, neoliberal etnik-kimlikçi siyasetlere, toplumu çürüten her türlü iklime ve Odabaşı gibi “Bu ülkede yaşanmazcılara” karşı 13 yıldır fikirle ve doğru eylemle mücadele ediyor.

4-Yılmaz Odabaşı’nın TGB alerjisi aslında Türkiye alerjisidir. Öyle bir alerji ki, Türkiye’nin vicdanını sarsan, pedofili suçu işlenen bir olaya dair gösterilen tepkiden dahi, müzmin muhaliflik üreterek, içerikten bağımsız bir karşıtlık yaratıyor.

5-TGB’yi bilen bilir. Provakasyon, taşkınlık, disiplinsizlik, bizle aynı cümlede bile geçemez. Kendiniz hariç kimseyi bu yalanlara inandıramazsınız.

6-Biz Odabaşı gibi Türkiye’yi terk edenlerden değil, halkına ve ülkesine bağlı, Türkiye’nin bağımsızlık ve aydınlanma bayrağını yükselterek, Türkiye için mücadele eden gençleriz. Görevimizin başındayız.

Yılmaz Odabaşı'nı yalnızca yalanlarıyla değil Demirtaş övgüleriyle, HDP seviciliğiyle ve dayanılmaz çaresizliğiyle başbaşa bırakıyoruz. Tarihin çöplüğünde size yer bol...





ulusal.com.tr



