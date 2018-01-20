Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatına destek verdi. TGB'nin açıklamasında "Mehmetçiğin zaferine kilitlenmek dışında bir seçenek yoktur. Türk gençliği bu sorumlulukla hareket etmeye devam edecektir" ifadeleri yer aldı

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili destek mesajı yayınladı.



TGB açıklamasında "Türk Gençliği olarak Mehmetçiğimizin ve Türkiye’nin zaferine kilitleniyoruz! Bölgedeki gelişmeler Türk ordusunun müdahalesinin ne kadar kritik önemde olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.Suriye’nin kuzeyi, Irak’ın Kuzeyi ve Türkiye’nin güneydoğusu birleştirilerek bir terör koridoru, terör devleti yaratma hedeflerinden vazgeçmeyen ABD, kara gücüm dediği kuvvetler eliyle saldırılarına devam ediyor.Bu koşullar altında Mehmetçiğin zaferine kilitlenmek dışında bir seçenek yoktur. Türk gençliği bu sorumlulukla hareket etmeye devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.



Açıklama şu şekilde:



Günlerdir konuşulan Afrin operasyonu, Türk ordusunun yoğun hazırlığının ardından bugün başladı. En başta söyleyelim: Türk Gençliği olarak Mehmetçiğimizin ve Türkiye’nin zaferine kilitleniyoruz! Bölgedeki gelişmeler Türk ordusunun müdahalesinin ne kadar kritik önemde olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.



- ABD tarafından terör örgütü PYD/PKK’ya verilen 5000 tır silah, Türkiye’nin ve bölge ülkelerinin bölünmesi için kullanılıyor.



-ABD tarafından 30 bin kişilik terör ordusu oluşturulacağı, sınır gücü olarak kullanılacağı açıkça ilan ediliyor.



-Suriye’nin kuzeyi, Irak’ın Kuzeyi ve Türkiye’nin güneydoğusu birleştirilerek bir terör koridoru, terör devleti yaratma hedeflerinden vazgeçmeyen ABD, kara gücüm dediği kuvvetler eliyle saldırılarına devam ediyor.



Bu koşullar altında Mehmetçiğin zaferine kilitlenmek dışında bir seçenek yoktur. Türk gençliği bu sorumlulukla hareket etmeye devam edecektir.



AKP HÜKÜMETİNE ÇAĞRIMIZDIR: BÖLGE ÜLKELERİYLE İTTİFAK ORDUMUZU ZAFERE ULAŞTIRIR



Bölgedeki düğümü çözmek için gerekli bir diğer hadise, bölge ülkelerinin ittifakıdır. Suriye ile kavga ederek ABD ile mücadeleyi kazanamazsınız. Suriye’yi bölme hedefiyle Türkiye’nin vatan bütünlüğünü koruyamazsınız. Suriye ordusu ile iş birliği yapmazsanız Türk askerinin canını tehlikeye atarsınız! İç cephede ve bölgede birlik, Afrin operasyonunu başarıya ulaştıracak yegâne denklemdir. Hükümeti ve Cumhurbaşkanını, kişisel zaafları ve kinleri bir kenara bırakarak Mehmetçiğin ve Türkiye’nin başarısına kilitlenmeye davet ediyoruz.



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