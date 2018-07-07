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TGB, geleneksel yaz kampının tarihini açıkladı
TGB, geleneksel yaz kampının tarihini açıkladı
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Resmi Gazete'de yayımlandı

TGB, geleneksel yaz kampının tarihini açıkladı

Türkiye Gençlik Birliği(TGB), her sene geleneksel olarak düzenlediği yaz kampı tarihini ve yerini duyurdu.

TGB, geleneksel yaz kampının tarihini açıkladı

 Gençlerin buluşma adresi haline gelen TGB geleneksel yaz kampı bu sene 11-17 Ağustos tarihinde İzmir Dikili’de gerçekleşecek. Türkiye’nin 7 bölgesi ve 81 ilinden yüzlerce üniversiteliyi  buluşturacak kampta öğrenme, eğlence ve üretimin birarada  olacağı duyuruldu.
 

UZMAN HOCALARLA GELİŞTİRİCİ ATÖLYELER
Dikili’de gerçekleşecek gençlik kampında, fotoğrafçılık,yaratıcı okurluk, halk oyunları,  tiyatro, Jeet Kune Do ve müzik atölyeleri yer alacak. Atölye çalışmalarına ek olarak, farklı takım çalışmaları ve spor müsabakaları da kampın sunduğu imkanlar arasında bulunuyor.
 
“BU DAVET BİZİM”
Resmi sosyal medya hesaplarından ilk duyurularını yapan TGB, “Türkiye Gençlik Birliği olarak tüm vatansever, Atatürkçü gençleri yaz kampımıza bekliyoruz. Yılın yorgunluğunu birlikte üstümüzden atalım, gelecek güzel günlere enerji toplayalım. Bu davet bizim” sözleriyle Türk gençliğini kampta buluşmaya çağırdı.
 
TGB’nin, 11-17 Ağustos tarihinde İzmir Dikili’de gerçekleşecek olan kampına katılım için “05534190053 – 05389780656” numaralarıyla iletişime geçilmesi gerekiyor.

Etiketler; #tgb
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