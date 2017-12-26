TGB Genel Başkan Yardımcısı Bora Çelik konuk olduğu Akit TV'de "Derviş Mehmet'in yanında olur, Cumhuriyet Devrimlerine karşı çıkarsanız, sonunuz onun gibi olur" dedi

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Genel Başkan Yardımcısı Bora Çelik, Akit TV'de Resul Demir'in sunduğu "Saklanan Tarih" programına konuk oldu.Tartışmalarla geçen programda Menemen olayı ve Menemen olayı ekseninde Cumhuriyet devrimleri konuşuldu.



Menemen'de gericiler tarafından şehit edilen Asteğmen Kubilay'ı anlatan Çelik, programın diğer konuşmacı ismi Ahmet Anapalı'nın Cumhuriyet ve Cumhuriyet devrimlerine karşı saldırılarına cevap verdi.



"BANA NE YAPARDINIZ?"



Anapalı'nın "Cumhuriyet'in çocuğuyum ama Cumhuriyet devrimlerini sevmiyorum ve Atatürk'ün devrimlerine karşı çıkan birisi olsaydım bana ne yapardınız?" sorusuna "Mustafa Kemal Atatürk'ü tartışmak şu an cephede emperyalizme karşı savaşan askerimize zarar vermektir. Derviş Mehmet'in yanında olur, Cumhuriyet Devrimlerine karşı çıkarsanız, sonunuz onun gibi olur!" ifadeleri ile cevap veren Çelik, "Gerici Derviş Mehmet Cumhuriyet Devrimi'ne karşı çıkmak amacıyla Asteğmen Fehmi Kubilay'ı şehit etti. Mesele din veya mehdilik meselesi değil, Cumhuriyet Devrimi'ne karşı çıkma meselesidir." dedi.



AKP'nin Türk Milletinin zorunluluklarından ötürü Atatürk çizgisine geldiğini söyleyen Çelik şunları belirtti:



15 Temmuz'dan sonra AKP Genel Merkezinden Atatürk posteri sallandırıldı. Bugün Fethullah Gülen'in arkasında nasıl Amerika varsa, o gün de sözde derviş Mehmet'in arkasında İngiliz emperyalizmi vardı. Geçmişte Şeyh Said neyi ifade ediyorsa bugün de Fethullah Gülen aynı şeyi ifade ediyor. Gerici, çağ dışı özlemleri olan insanlara denir. 15 Temmuz gerici ve Amerikancı terör örgütü bir darbe girişiminde bulundu. 1945'te NATO'ya girmeseydik bugün FETÖ diye bir örgüt karşımıza çıkmazdı. Biz yıllar öncesinde Türkiye Liseliler Birliği (TLB) olarak Fethullahsız eğitim istiyoruz diye haykırdık . Bugün bunu savunan başka hiçkimse yok. Akit, sesini çıkaramazken soruları çalan FETÖ'cüler diyerek dershanelerine girip pankartlar açan bunları deşifre eden biziz. Kaldırmaya çalıştığınız Atatürk Devrimlerine bugün sarılmak mecburiyetinde kalıyorsunuz. Siz de değişiyorsunuz.



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