70'i aşkın ilde ve üniversitede binlerce öğrenci ile çalışma yürüten, Türkiye'nin en büyük gençlik örgütü Türkiye Gençlik Birliği de yeni yıl mesajını yayımladı. TGB Genel Başkan Cem Dikmen 2018 mesajında "Türk Gençliğinin kararlılığını ve umudunu" vurguladı.

Sağ-sol demeden, Türk Gençliğini, Vatan savunması mevzisinde birleştiren Türkiye Gençlik Birliği, 2018 yılı için mesajını yayımladı.



İşte Dikmen'in yayınladığı yeni yıl mesajı:



"Değerli Vatanseverler,

2017 yılında terör olaylarından ekonomik sıkıntılara, uluslararası krizlere kadar pek çok zorluk yaşadık milletçe. Bu zorlukların yanında 2017, ülkemizin ABD’ye karşı kararlı bir mücadeleye giriştiği, terör örgütlerini ezdiği, bölge ülkeleriyle ilişkilerini geliştirdiği, Cumhuriyet ve Atatürk değerlerine sarıldığı yıl oldu.

2018’e bu umutla giriyoruz. Zorlukları, sıkıntıları geride bırakıyoruz. Ülkemizin ve bölgemizin büyük zaferlerine, Cumhuriyetimizin başarılarına, aydınlık geleceğimize odaklanıyoruz.

2018; Amerikan emperyalizminin ve terör ittifaklarının kaybettiği, mazlum milletlerin kesin zafer kazandığı yıl olacak.

2018; özlemini kurduğumuz tam bağımsız, demokratik, laik Türkiye’ye kavuşmamızı sağlayacak mücadelelerin yılı olacak.

2018; Vatansever Türk gençliğinin kararlılık yılı olacak.

2018; Mehmetçiğimizin ve Türk milletinin cesaret yılı olacak.

Değerli dostlar, bu kararlılık ve umutla hepinizin yeni yılını kutlarız.

Yeni yılda milletimizin birliğini pekiştirebilmek, vatanımızın huzurunu sağlayabilmek, kardeşlik ve dayanışmamızı büyütebilmek dileğiyle.

En içten saygı ve selamlarımızla"