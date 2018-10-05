İncirlik Üssü’nde Amerikan askerlerine çuval geçiren TGB’lilerin yargılamasının beraat kararıyla son bulmasının ardından TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer açıklama yaptı. Gençer, “Bu tarihi kararı, dün Batman’da verdiğimiz vatan şehitlerimize, Mehmetçiklerimize adıyoruz!” dedi.

Adana İncirlik Üssü'ne girerek Amerikan askerlerine çuval geçiren TGB üyelerinin yargılaması son buldu.TGB Adana İl Yöneticileri Yalçın Semir Akarsu,Cenk Kızılırmak ve TGB Eski Genel Sekreteri Sinan Sungur hakkında çuval eylemi için açılan davanın 7. duruşmasında, bütün TGB’liler için beraat kararı verildi. TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer, Adana 20’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nin verdiği beraat kararıyla ilgili açıklama yaptı.



‘İNCİRLİK VE TÜM AMERİKAN ÜSLERİ DERHAL KAPATILMALIDIR’



TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer, açıklamasında şöyle konuştu: “Bu tarihi kararı, dün Batman’da verdiğimiz vatan şehitlerimize, Mehmetçiklerimize adıyoruz. Varlığını bu millete feda eden kahraman askerlerimiz, yıllardır ABD’nin silahlarıyla, bombalarıyla cephe cepheye savaşıyor. Yıllarca Mehmetçiğin katili Amerika’dır dedik. İşte o katillere gereken dersi, Bodrum’da, İskenderun’da ve İstanbul’da olduğu gibi, o kanlı tertiplerin planlandığı İncirlik Üssü’ne girip kafalarına çuval geçirerek bir kez daha yanıtımızı vermiştik.Bu karar ABD ile sınırımızda kıran kırana çarpışan Mehmetçiğimize verilen en büyük moraldir. Ülkemizi içeriden ve dışarıdan hedef alanlara karşı ortak tavrımızı belirten bu karar Türk milletinin zaferidir. Başta İncirlik Üssü olmak üzere Amerika’nın emrine verilen, ülkemizi tehdit eden bu terör yuvaları derhal kapatılmalıdır.”

Yaptığı açıklamada, “Türk yargısına ve mahkemeye Türk Milleti adına teşekkür ediyoruz. Yargı bu tarihi kararla Türk gençliğinin ve Türk Milleti’nin yanında yer almıştır. Bugün alınan zafer, irademizi ve kararlılığımızı perçinlemiştir. Ülkemizi ve bölgemizi bombalarla, silahlarla, uluslararası tehditlerle hizaya çekmeye çalışan Amerikan emperyalizmine ve onun terör örgütlerine göz açtırmayacağız. ABD’ye ve onun askerlerine bu topraklarda gün yüzü göstermeyeceğiz.” diyen Gençer, “Tekrar ilan ediyoruz; cennet vatanımızı kana bulamak isteyen Amerikan askerlerini nerede görürsek yine çuvalı başlarına geçireceğiz!” ifadelerini kullandı.



İşte açıklamanın tam metni:



TÜRKİYE’NİN ÇUVAL ZAFERİ

16 Nisan 2016 tarihinde Adana, İncirlik Üssü’nde Amerikan askerinin başına geçirdiğimiz çuval, bugün Türk yargısı tarafından karara bağlanmıştır. Davadan beraat eden tüm TGB yöneticileri, Türk milletinin yüz akıdır.

Bu tarihi kararı, dün Batman’da verdiğimiz vatan şehitlerimize, Mehmetçiklerimize adıyoruz. Varlığını bu millete feda eden kahraman askerlerimiz, yıllardır ABD’nin silahlarıyla, bombalarıyla cephe cepheye savaşıyor. Yıllarca Mehmetçiğin katili Amerika’dır dedik. İşte o katillere gereken dersi, Bodrum’da, İskenderun’da ve İstanbul’da olduğu gibi, o kanlı tertiplerin planlandığı İncirlik Üssü’ne girip kafalarına çuval geçirerek bir kez daha yanıtımızı vermiştik.



Amerikan askerlerinin başına geçirilen bu çuval Türk milletinin ABD ile yürüttüğü kararlı mücadelenin vücut bulmuş hali ve Türk milletinin iradesidir. Bu karar ABD emperyalizmi ile her alanda kıran kırana mücadele eden Türkiye için büyük bir zaferdir. Türkiye’nin içerisine girdiği süreçte verilen bu anlamlı karar Türk milletinin savaşma iradesinin en büyük kanıtıdır. Karar, Süleymaniye’de askerimizin başına geçirilen çuvalı ABD’ye hatırlatmış ve gençliğin kararlı tavrına sahip çıkmıştır. Türk yargısı Atatürkçü, vatansever, milliyetçi gençlerin sesi olmuştur.



Bu karar ABD ile sınırımızda kıran kırana çarpışan Mehmetçiğimize verilen en büyük moraldir. Ülkemizi içeriden ve dışarıdan hedef alanlara karşı ortak tavrımızı belirten bu karar Türk milletinin zaferidir. Başta İncirlik Üssü olmak üzere Amerika’nın emrine verilen, ülkemizi tehdit eden bu terör yuvaları derhal kapatılmalıdır.



Türk yargısına ve mahkemeye Türk Milleti adına teşekkür ediyoruz. Yargı bu tarihi kararla Türk gençliğinin ve Türk Milleti’nin yanında yer almıştır. Bugün alınan zafer, irademizi ve kararlılığımızı perçinlemiştir. Ülkemizi ve bölgemizi bombalarla, silahlarla, uluslararası tehditlerle hizaya çekmeye çalışan Amerikan emperyalizmine ve onun terör örgütlerine göz açtırmayacağız. ABD’ye ve onun askerlerine bu topraklarda gün yüzü göstermeyeceğiz.



Tekrar ilan ediyoruz; cennet vatanımızı kana bulamak isteyen Amerikan askerlerini nerede görürsek yine çuvalı başlarına geçireceğiz!



Yıldırım Gençer

TGB Genel Başkanı

