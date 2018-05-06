TGB Genel Başkanı Cem Dikmen ve TGB Genel Başkan Yardımcısı Yadigar Özen, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanı adaylığı için bir imza da benden dedi.

TGB Genel Başkanı Cem Dikmen ve TGB Genel Başkan Yardımcısı Yadigar Özen, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanı adaylığı için bir imza da benden dedi.



Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Genel Başkanı Cem Dikmen, dün konuk olduğu Ulusal Kanal programında gündemi ve Cumhurbaşkanı adaylıklarını değerlendirmişti.“Cumhurbaşkanı Adaylığı kesinleşen Sn.Muharrem İnce'yi ve Sn.Meral Akşener'i tebrik ediyor, başarılar diliyoruz. Demokrasinin gereği olarak herkesi Sn. Doğu Perinçek'e imza vermeye davet ediyoruz. Bu bir vatandaşlık görevidir.” cümlelerini kullanan Dikmen, Doğu Perinçek’e imza vereceğini açıklamış ve Türk milletine çağrıda bulunmuştu.

Bugün sabahın erken saatlerinde seçim kuruluna giden TGB Genel Başkanı Cem Dikmen ve Yadigar Özen, Doğu Perinçek’e Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verdi.



“PERİNÇEK’E İMZA VERİN DEMOKRASİNİN GEREĞİNİ YERİNE GETİRİN”

Cem Dikmen’in açıklamaları ise şöyle: “Cumhurbaşkanlığı gibi önemli bir siyasi görev, birkaç günlük seçim süresine sığdırılamaz. Vatandaşların Cumhurbaşkanları adayları için tercih süreçleri hukuksuz bir şekilde kısıtlanıyor. Türk milletine çağrı yapıyoruz; demokratik bir seçim için, hak edenlerin yarıştığı bir seçim için, halkın adaylarının yarıştığı bir seçim için, Ermeni soykırımı yalanını mahkûm eden PKK ve FETÖ’ye karşı kararlı mücadelesini yıllardır devam ettiren Doğu Perinçek için seçim kurullarınıza gidin ve imza verin."



