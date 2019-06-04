Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Yıldırım Gençer, Ramazan Bayramı mesajı yayınladı

Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Yıldırım Gençer, Ramazan Bayramı mesajı yayınladı.



Gençer, "Bayramda, vatanımızın güvenliği için görev başında bulunan askerimize ve polisimize hasretle sarılarak giriyoruz. Sınırımızda ve mavi vatanımızda emperyalist planları yerle bir eden ordumuz Türk Milletinin onur ve güven kaynağıdır." dedi.



Yıldırım Gençer'in Ramazan Bayramı mesajı:

Bayramlar, bu toprakların yüzlerce yıllık geleneğinde hep önemli bir yere sahiptir.



Uzakların yakın olduğu, dargınların barıştığı, mutlulukların paylaşıldığı ve milletimizin birbirine sarıldığı günlerdir. Bayramlar bizlere zorlukları el ele aşacağımızı anlatır.



Bayramda, vatanımızın güvenliği için görev başında bulunan askerimize ve polisimize hasretle sarılarak giriyoruz. Sınırımızda ve mavi vatanımızda emperyalist planları yerle bir eden ordumuz Türk Milletinin onur ve güven kaynağıdır.



Esnafımızın, çiftçimizin, öğretmenlerimizin, öğrenci arkadaşlarımızın ve bütün Türk Milletinin Ramazan Bayramını yürekten kutluyoruz.



Türk Milleti içerisinden geçtiği bu sancılı dönemden tıpkı bayramlarda olduğu gibi birbirine sarılarak ve kenetlenerek çıkacaktır. Zorluklar ancak bayram ruhuyla aşılır.



Türk gençliği olarak bizler, bayramın sıcaklığını, birliğini ve umudunu yüreğimizde taşıyoruz.



Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği vatanımıza gözümüz gibi sahip çıkacağımıza söz veriyoruz.



Güzel yurdumuzu her gün bayram yerine çevirene dek görevimizin başındayız!