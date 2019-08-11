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TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer'den bayram mesajı

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Genel Başkanı Yıldırım Gençer, Kurban Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı

TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer'den bayram mesajı

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Genel Başkanı Yıldırım Gençer, Kurban Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Gençer, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Türk Milleti,

Bayramı, birlik, dayanışma ve beraberlik duygularıyla karşılıyoruz.

Özlemlerin son bulduğu, milletimizin kucaklaştığı bayramın sıcaklığını yüreğimizde taşıyoruz.

Karada ve denizde, Türk ordusunun kahramanca mücadelesi, milletimize güven vermektedir. Emperyalist teröre karşı savaşan Mehmetçiğimizin bayramını coşkuyla kutluyoruz.

Üreticimizin, emekçimizin, işçimizin, öğretmenlerimizin ve öğrenci arkadaşlarımızın bayramını görev bilinciyle kutluyoruz. Türkiye’nin bağımsızlığa giden aydınlık yolunu birlikte yürüyeceğimizi biliyoruz.

Atatürk Devrimleri ışığında, ülkemize her gün bayramı yaşatacağız, söz veriyoruz!"

ulusal.com.tr

Etiketler; #tgb #Yıldırım Gençer #Kurban Bayramı
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