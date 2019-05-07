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TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer: Seçimin yenilenmesi sorunları daha da derinleştirmiştir

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Genel Başkanı Yıldırım Gençer, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerinin yenilenmesi için verdiği karara yönelik Twitter üzerinden açıklama yaptı.

TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer: Seçimin yenilenmesi sorunları daha da derinleştirmiştir

Gençer, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesinin Türkiye’nin sorunlarını çözmediğini belirterek alınan kararın milletimizin birliğini zedelediğini söyledi.

İşte Yıldırım Gençer’in yaptığı açıklama:
1- İstanbul'da büyükşehir belediye başkanlığı seçiminin yenilenmesi, ülkemizin sorunlarını çözmediği gibi sorunları daha da derinleştirmiştir.
2- Türkiye’nin önündeki sorunlar artarak devam etmektedir. Ekonomik krizin ateşi her geçen gün daha da hissedilmekte, terör örgütleri Doğu Akdeniz’de ve Güney sınırımızda namlularını Türk Milletine çevirmektedir.
3- Alınan karar bu sorunlara merhem olmak şöyle dursun, milletimizin birliğini zedelemektedir.
4- Karar neticesinde Türkiye’nin tekrar "açılım" sürecine dönmesine bel bağlayanlar avuçlarını yalayacaktır. Türk milleti ve ordusu ayakta olduğu sürece, kimse açılım yapamaz. Amerikan denetimindeki PKK ve FETÖ ile mücadele artarak sürecektir.
5- Görevimiz ve sorumluluğumuz büyük. Türk Milletini emperyalizme karşı kenetlemek ve birliğimizi sağlamak zorundayız. 19 Mayıs'ın 100. yıl dönümünde Beşiktaş’ta 100 bin Atatürkçü, vatansever gencin katılımıyla gerçekleştireceğimiz büyük eylemle bu birliği güçlendireceğiz.

Etiketler; #tgb #Yıldırım Gençer
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