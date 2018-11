Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Yıldırım Gençer yazdı...

Ankara, Cumhuriyetin ilan edilişinin 95. Yılında, Türkiye’nin yüreğini ısıtan görüntülere sahne oldu. Bir milyonu aşkın insan Anıtkabir’i ziyaret etti ve binlerce genç Türkiye Gençlik Birliği önderliğinde Ata’sına yürüdü ve milletimizin göğsünü kabartan Anıtkabir’de o coşkulu görüntüyü verdi.



29 Ekim’de Anıtkabir’e gitmek sembolik bir görüntünün çok daha ötesinde anlamlar ifade etmektedir. 29 Ekim, Türkiye’nin bağımsızlığının, bütünlüğünün ve kurtuluşunun ilanıdır. Üreten, milli, çağdaş bir Türkiye’nin kuruluş adımlarıdır. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde emperyalizmi dize getirmiş bir milletin zaferidir. Anıtkabir ise 95 yıl önce içerisinde bulunduğumuz sıkıntılardan hangi parola ile çıktığımızın en belirgin simgesidir. Bu nedenle 29 Ekim’i Anıtkabir’de kutlamak, dünü ve bugünü anlamanın biricik yöntemidir.



Cumhuriyetin ilanının üzerinden 95 yıl geçti fakat Türkiye’nin üzerindeki emperyalist baskı gün geçtikçe artmaktadır. Ülkemiz, milleti ve ordusuyla emperyalizme karşı uzun bir süredir çetin bir savaş vermektedir. Askerimiz cephede, terör örgütlerine göz açtırmamakta ve canı pahasına vatanımızı savunmaktadır. Ordumuzun bu savaştan zaferle çıkacağına dair kuşkumuz yoktur. Savaş sadece cephede değil, birçok farklı alanda kendisini göstermektedir. Üretimsizlik illeti yüzünden ekonomik krizin faturası işçimize, emekçimize kısacası Türk milletinin büyük bir kesiminin sırtına binmiş durumda. Üretimden yoksun ekonomik sistem, gençliğin geleceğini her geçen gün daha da belirsizliklerin içerisine itmektedir. Her yıl üniversiteden mezun olan binlerce öğrenci, yaşam kavgası içerisinde bunalıma sürüklenmektedir. Kapitalist emperyalist sistemin faturası ülkemize en ağır bir şekilde yansımaktadır.



İçeride ülkemizin emperyalist baskıya ve teröre karşı birliğini sağlamak en önemli görevimizdir. İç cepheyi bölen, milletimizi kutuplaştıran her türlü girişimin karşısında yer almamız gerekmektedir. Türk Milletinin emperyalizme karşı ortak tavrı, Türkiye düşmanlarını korkutmakta ve bizi bu mücadelede zafere yakınlaştırmaktadır. Bu atmosfer içerisinde Danıştay’ın aldığı Andımız kararı oldukça yerinde ve milletimizin, ordumuzun savaşma iradesinin pekiştirmektedir. Şüphesiz Andımız kararı, milletimizin geniş kesimlerinde büyük bir mutluluk ve sevinç yaratmıştır. PKK ve FETÖ’nün alkışlarıyla, sözde demokratikleşme paketi içerisinde kaldırılan Andımız, ülkemizin o dönem kalbinde derin bir yara açmıştır. 2013’den bu yana vatanseverlerin, Atatürkçülerin mücadelesi sonuç vermiş ve 18 Ekim 2018 tarihinde Danıştay’ın aldığı kararla tekrar okullarda uygulanması kararlaştırılmıştır.



Andımıza Sahip Çıkmak Türkiye’ye Sahip Çıkmaktır



Andımız kararı, savaşan Türk askerinin, Türk Milletinin en büyük moral kaynadığı olmuştur. Andımız, Türk Milletinin uluslararası emperyalist baskılara karşı dayanak noktasıdır. Andımız varlığını, milletinin varlığına armağan etmekten tereddüt etmeyen Türk gencinin ortak sesi ve vatan sevgisidir. Andımıza sahip çıkmak Türkiye’ye sahip çıkmaktır. Andımız kararına karşı çıkmak, milli değerlere karşı çıkmaktır. Andımıza karşı çıkmak, Türkiye’nin baş düşmanı Amerikan emperyalizmini ve onun kukla terör örgütleri Pkk ve FETÖ’yü sevindirmektedir.



İşte bu saflaşma içerisinde Türkiye Gençlik Birliği olarak 29 Ekim’de dev Andımız yazılı görselle yürüdük. Genciyle, yaşlısıyla binlerce insanımızla tek sesle Andımızı okuduk. Türk gençliği Andımızı okuyarak emperyalizme meydan okumuştur. Anıtkabir’de ki o görüntü, Türk milletinin hafızasına kazınmıştır. Bugün Andımız tartışmalarıyla iç cepheyi bölmek, savaşan Türk askerinin moralini düşürmekte, motivasyonunu yıpratmakta ve direncini kırmaktadır. Türk genci, Andımıza ve milli değerlerine sıkı sıkıya bağlıdır. Bu değerlerin karşısında konumlanan herkes önce Türkiye Gençlik Birliğini karşısında bulacaktır.



Türkiye Gençlik Birliği Görev Başında



Milletimizin gönlü rahat olsun, Türkiye Gençlik Birliği, Cumhuriyet, emek ve gelecek mücadelesindeki ısrarını devam ettirecek ve ülkemizi zaferlere sürükleyecektir. Türkiye’ye sahip çıkma kararlılığını her alanda göstereceğiz. Üniversitelerimizde, liselerimizde vatanseverliği ve Atatürkçülüğü dalga dalga yayacağız. 29 Ekim bunun en büyük göstergesi olmuştur. 81 ilden katılan binlerce arkadaşımız Türkiye’nin aydınlık, güler yüzlü geleceğidir.



Ülkemizin önündeki siyasi süreç, gençliğin omuzlarına daha büyük görevler yüklemektedir. İç cephede milletimizin birliğini bozacak her türlü tavrın karşısında olacağımıza söz veriyoruz. Atatürk’ün biz gençlere emanet ettiği vatanımızı canımız pahasına koruyacağımıza söz veriyoruz. Söz veriyoruz, güzel yarınları ellerimizle inşa edeceğimize.



ulusal.com.tr