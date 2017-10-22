Türkiye Gençlik Birliği Genel Merkezi, ÇYDD Genel Başkanı Aysel Çelikel'in açıklamalarına yanıt verdi.

Türkiye Gençlik Birliği Genel Merkezi, ÇYDD Genel Başkanı Aysel Çelikel'in açıklamalarına yanıt verdi.





TGB Genel Merkezi tarafından yapılan açıklama şöyle;



1-) LABEP yürütme kurulu imzasıyla yayınlanan açıklama metninde, sürecin ne kadar yanlış anlatıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. TGB olarak rahatsız olduğumuz nokta, LABEP ya da ÇYDD ile ilgili değildir. Bizim rahatsızlığımız yanlış iş ve anlayışlarla ilgilidir.



2-)Yanlış olduğunu düşündüğümüz iş ve anlayışları, LABEP yürütme kuruluna saygı ve sevgi çerçevesinde aktardık. Ancak Sn. Aysel Çelikel’in tepkilerinin aynı doğrultuda olduğunu söylemek mümkün değildir.



3-)Laik ve Bilimsel eğitim, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı milli bir eğitim ile mümkündür. Bildirilerde ve söylem dilimizde bu cümlelerin hâkim kılınmasını talep ettik. Ancak LABEP sözcüsü ve ÇYDD Genel Başkanı Sn. Aysel Çelikel, Milli Eğitimi ve Atatürk’ü bu broşüre eklediklerinde ortak paydada buluşamayacaklarını ifade etmiştir. Ardından, mevcut çalışmaları 2019 seçimlerine yönelik düşünmediğimizi eleştirerek HDP’nin 6 milyonluk oyunu hatırlatmıştır. Bütün bunlar, konuyu kamuoyu önünde tartışma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.



4-) Yapılan haberlere dair en ufak bir yalanlama gelmemiştir. Sn. Aysel Çelikel’e tekrar soruyoruz:

a-)Bahsi geçen haberlerdeki sözleri sarf ettiniz mi? Etmediniz mi?

b-)LABEP’in işlevi 2019 seçimlerinde HDP’nin 6 milyon oyunu alarak, bir seçim stratejisi geliştirmek midir? Yoksa hedefimiz Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı milli bir eğitim sistemini var etmek midir?

c-)Atatürk ile terör örgütü PKK’nın yasal organı HDP yan yana gelebilir mi?



5-) Yürütme kurulunun, yetkilendirmeye dair verdiği cevap ise hiçbir açıdan geçerli değildir. Yürütme heyetine verilen destek, kurumların ismini her yerde kullanma hakkı vermek demek değildir. Kamuoyuna sunulan bildirilerde bütün kurumlara danışılmalı ve bildiriler bizzat LABEP içindeki kurumlar tarafından hazırlanmalıdır. ‘’Kahrolsun Kemalist Diktatörlük’’ yazılı pankartların altında dağıtılan bir bildirinin “Velinin El Kitabı” ismiyle yeniden ilan edilmesi ve altına kurumumuzun adının yazılması elbette kabul edilemez. Diğer kurumlarımız bu durumdan rahatsız olmamışlar mıdır?



6-)TGB’nin yürütme kuruluna girme talebi, kendini orada yüceltmek istemesinden değil, platformu yüceltecek işler yapmak istemesinden ötürüdür. Bu talebe verilen yanıt ise şaşırtıcıdır. Sn. Aysel Çelikel ‘’ bir gençlik kuruluşuna Yürütme Kurulu’nda yer verilmesinin, diğer gençlik kuruluşları arasında bir ayrımcılık yaratabileceğini; bunun tepkilere yol açacağını; TGB ısrar ederse kısır çekişmelerle uğraşılacağından işlerin yürüyemeyeceğini; bu durumu onaylamadığı için, böyle olursa kendisinin çekileceğini’’ ifade etmiştir.

Yürütme kurulları, bir başka kurum kırılmasın diyerek belirlenmez. İşlevsellik üzerinden belirlenir. Yürütme kuruluna girme talebimizin amacı, Milli Bilimsel ve Laik Eğitim için üniversitelerde yapılacak etkinlikleri planlamaktır.



7-) Son olarak, Atatürk ve Milli eğitim talebi söyledikleri gibi bir kavram kargaşası değildir. Amacımız gerçekten Türkiye’nin birliği ve bütünlüğüdür. İçinde bulunduğumuz bu günlerde ‘’HDP’yi de yanımıza çekelim’’ benzeri anlayışlar, terör örgütünü meşrulaştırmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Hiçbir Atatürkçü kendini bu konuma sokmaz, sokmamalıdır. Sn. Aysel Çelikel nezdinde bütün LABEP yürütme kurulunu samimiyete, iddialarımızın gerçek olup olmadığını net bir şekilde ortaya koymaya davet ediyoruz.

Türk gençliği olarak; HDP/PKK’yı meşrulaştırabilecek her türlü anlayışla mücadele ederiz, edeceğiz. Bundan en ufak bir çekincemiz yoktur.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur.



Türkiye Gençlik Birliği

Genel Merkezi