ABD’nin ambargolarına karşı dayanışma için İran’a giden Türkiye Gençlik Birliği (TGB) heyeti, üç günlük ziyaretini tamamlayarak yurda döndü.

TGB heyeti üç günlük İran ziyaretini tamamladı. İran’ın antiemperyalist mücadelesinin sergilendiği Casusluk Yuvası ve Kutsal Müdafaa müzelerini ziyaret eden TGB’liler, birçok diplomatik görüşme yaptı. BESIC Gençliği Uluslararası Büro yetkilileriyle, İran Barış için Adalet Uluslararası Merkezi Başkanı Ali Akber Taheri’yle ve İslâmî Radyo Televizyonlar Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Rahim Bazdar ile görüşen TGB heyeti, İran’ın devrimci gençliğiyle ortak mücadele projelerini konuştu. Ziyarette, geniş öğrenci kitlesine hitap eden ANA (Azaadi Üniversitesi Öğrenci) Haber Ajansı ve İran Tesnim Haber Ajansı ile röportaj yapıldı. Röportajlarda, İran'a uygulanan Amerikan ambargosu, bölge ülkelerini hedef alan terör sorunu ve TGB'nin eylemleri başlıkları konuşuldu.



'Büyük işlere imza atacağız'



Heyetin üç günlük İran ziyaretini anlatan Yıldırım Gençer, “Ziyaretimizde öğrenci liderleriyle, resmi kurumlarla olumlu görüşmeler gerçekleştirdik. İran halkının yarım asırdır emperyalizme karşı direnişinin birçok boyutuna tanık olduk. İran, Amerikan ambargolarına karşı dirençli durumda. Uygulanan bu yaptırımları oldukça olağan karşılıyorlar. Görüşmelerimizde, İran halkının yanında olduğumuzu ve bu sorunların üzerinden bölgesel birlikle geleceğimizi ifade ettik.” dedi. “Bölgemizdeki en önemli sorunun Amerika ve onun beslediği kukla terör örgütleri olduğunu belirttik. Teröre ve ekonomik yaptırımlara ve kültürel saldırılara karşı gençliğin ortak tavrını ve iş planını konuştuk.” İfadelerini kullanan Gençer, önümüzdeki dönem, iki ülke gençliğinin önderliğinde büyük işlere imza atacaklarının altını çizdi.



'İki gençliği birleştiren antiemperyalist damar bölgenin geleceğidir'



İran’a giden TGB heyetindeki bir diğer isim olan TGB Genel Başkan Yardımcısı Işıkgün Akfırat ise ziyareti şu sözlerle aktardı: “Batı medyası, bu toprakların vatansever gençleri kudretlerini keşfedemesin, emperyalizme karşı birleşmesin diye zihinlerimize asırlardır duvarlar örüyor. Kendi komşumuza Avrupa’dan, Amerika’dan bakıyoruz. Oysa bütün farklılıklarımıza karşın; Kurtuluş Savaşı'nda savaşan, NATO'ya karşı eylemler düzenleyen, Amerikan askerine çuval geçiren Türk gençleriyle ABD kuklası Şah'ı deviren, ABD Konsolosluğu'nu ele geçirip "casusluk müzesi" yapan İranlı gençleri birleştiren büyük bir anti-emperyalist damar var. İşte bu damar, bölgenin aydınlık geleceğidir. TGB olarak, dünyada geniş yankı uyandıracak faaliyetlerle İranlı dostlarımızla ortak mücadeleyi büyüteceğiz.”



ulusal.com.tr

