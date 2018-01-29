TGB İstanbul, Afrin'de Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehit düşenAsb. Piyade Üstçavuş Fatih Mehmethan’ı son yolculuğuna uğurladı.

TGB İstanbul, Afrin'de Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehit düşenAsb. Piyade Üstçavuş Fatih Mehmethan’ı son yolculuğuna uğurladı.



Suriye'nin Afrin kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) PKK/PYD’ye karşı düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı’nda Piyade Üstçavuş Fatih Mehmethan şehit oldu.Şehit Astsubay Mehmethan için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi’nde düzenlenen cenaze töreninde TGB İstanbul, şehidimizin yanındaydı.



Vatansever Türk gençliği olarak ilan ediyoruz: ABD güdümlü terör örgütü PKK/PYD’yleAfrin’dekahramanca savaşan Mehmetçiğimizin yanındayız! Kahraman Türk Ordusu, ülkemize ve bölgemize gelecek olan “gerçek” huzurun teminatıdır.



