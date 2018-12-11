Türkiye Gençlik Birliği İstanbul İl Örgütü, 9 Aralık Pazar günü TGB Genel Başkanı Yıldırım Gencer’in katıldığı genel üye toplantısında yeni dönemi planladı.

Türkiye Gençlik Birliği İstanbul İl Örgütü, 9 Aralık Pazar günü TGB Genel Başkanı Yıldırım Gencer’in katılımıyla genel üye toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı Genel Başkan Yıldırım Gencer’in açılış konuşmasını yapması ile başladı.Ardından siyasi gündem açıldı. Türkiye’nin hem denizlerden hem de güneyden gelen saldırılarla emperyalizm tarafından sarıldığı ve bağımsızlığının tehdit edildiği, bu koşullardan da bölge ülkeleriyle işbirliğini güçlendirerek çıkılabileceği konuşuldu.



Toplantı gündemine yönelik Genel Başkan Yıldırım Gencer konuşma yaptı:



DEVRİMCİLİK DEĞİŞTİREBİLME AZMİDİR

‘’Mücadelemiz sadece terörle değil aynı zamanda yozlaşmayla da. Ülkemizdeki kurumların emperyalizmle işbirliği yaptığı Ergenekon dönemini hatırlayalım. Ergenekon örgütü yoktur kararı çıktı geçtiğimiz günlerde yargıda. 2012'de milli bayramların yasaklandığı dönemler vardı. Bugün böyle değil, süreç bizim istediğimiz gibi. Ne yazık ki, bir kısım Atatürkçüler eziklik psikolojisiyle davranmak istiyor.Mevcut devrimci durumu anlamayanlarkarşı devrimci saflara geçerler. 68'de 6. Filo'ya secde edenler, bugün de edecek diye bir durum yok. Devrimcilik bizim gibi olmayanları dönüştürme azmidir. 50 sene önce bunu yapanları bizim rotamıza sokmaktır. Atatürkçü diyoruz kendimize, Atatürkçülük kravat, şapka takıp milli bayramlarda elde bayrakla yürümek mi? Fevzi Çakmak'ın Atatürk'ün idamına dair olan fetvada imzası var. Ama o Fevzi Çakmak, bir sene sonra geldi ve Atatürk tarafından ordunun başına geçirildi. Bugünkü Atatürkçülerimiz o gün olsa, Fevzi Çakmak'ı linç ederdi. Bugün bazıları, geçmişte hata yapan insanları yargılama hakkına sahip olduğunu zannediyor. Meselemiz, bu insanları hatalarının farkına vardırarak anti emperyalist mücadelemize kazandırmaktır. Ülkemizin ezici çoğunluğu Amerika karşıtı. Bu bizim mücadelemizle oldu. Bugün Türkiye emperyalizmle mücadele etmeye mecburdur. Bunlar bizim mücadelemizle oldu ve bizim mücadelemizle de sürecek. Andımız konusunda bütün milletimizin sesi olduk, Anıtkabir'de, Dolmabahçe'de, kampüslerimizle. Bizler bu mücadelenin kendiliğinden olmayacağını biliyoruz, örgütlü bir mücadeleyle olacağını biliyoruz.’’



Toplantının devamında TGB İstanbul İl Başkanı Barış Demiralay konuşmasında ‘’ Atatürkçülük, geçmişin bekçiliği değil; geleceğin öncülüğüdür. Atatürk’e tapan, onu ilahlaştıran tarafta değil, onu anlayan ve yaşatan taraftayız.’’ifadelerini kullandı.Demiralay konuşmasının devamında‘’ Atatürk gibi olmak değiştirebilmek demektir. Atatürk gibi teşkilatlı olmayı ve adım adım büyümeyi önümüze koyuyoruz. Hiçbir şekilde koşullara teslim olmuyor, Türk Gençliği olarak Atatürk’te birleşmekte ısrar ediyoruz.’’dedi.

