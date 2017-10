İstiklal Yolunu adımlayan TGB'liler Samsun ve Amasya'dan sonra Erzurum'a ayak bastı

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) 'nin Kurtuluş mücadelesinin başladığı güzergahda sürdürdüğü İstiklal Yürüyüşü'nün ikinci günü Erzurum’da tamamlandı. Tarihi Kongrelerin ilk adımı olan Samsun'dan yürüyüşe başlayan gençler, Kurtuluş Savaşı sürecinde Erzurum Kongresi'nin yapıldığı Kongre Binası önünden seslendiler.



Halk tarafından alkışlarla, ıslıklarla karşılanan gençler kongre binasını gezerek birlik, beraberlik pozu verdi. TGB Genel Başkanı Cem Dikmen'in yaptığı basın açıklamasından sonra Erzurum halkıyla buluşan gençler sohbet ederek TGB’yi ve İstiklal Yürüyüşü'nü anlattı.



‘YENİ MANDACILARA GEÇİT VERMEME KARARLILIĞIYLA YÜRÜYORUZ’



Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



Türkiye’yi böldürmeyeceğimizi, Türkiye’ye diz çöktüremeyeceklerini tekrar ve tekrar haykıralım. Bu işin herhangi bir siyasi tercih meselesi yoktur; bu işin kadını erkeği, genci yaşlısı, sağcısı solcusu yoktur. Türk milleti vatanseverlik çatısı altında birleşmeli ve ülkesini böldürmemek için elinden gelen her şeyi yapmalıdır. Türk milletini 29 Ekim Pazar günü saat 12.30’da Ankara’da Birinci Meclis önüne davet ediyoruz" İfadelerini kullanarak Ankara’daki büyük buluşmaya çağrı yapan TGB Genel Başkanı Cem Dikmen, "Bizler bu yürüyüşü 98 yıl önceki kararlılıkla yapıyoruz. Bizler bu yürüyüşü 94 yıl önce Cumhuriyeti kurarak başarıya ulaştığımız Milli Mücadele’nin tarihi mirasına, tarihi zaferlerine, başarılarına yaslanarak yapıyoruz.



Türk gençliği olarak buradan haykırıyoruz: Yeniden Türkiye’yi başka devletlerin, ABD’nin kapısına bağlamaya çalışanlara asla izin vermeyeceğiz. Ülkemiz bugün ateşten günlerden, sarsıntılı süreçlerden geçmektedir. Bu sarsıntılı sürecin bir tane nedeni vardır: Türkiye bağımsızlığını engellemeye çalışan ABD ve onun taşeron terör örgütleri PKK’yla, FETÖ’yle büyük bir mücadele içerisindedir.



Haykırıyoruz: Türk gençliği PKK ile mücadele eder, FETÖ’yle mücadele eder. Türk gençliği olarak şiarımızı yeniden haykırıyoruz; Türk milletine çağrıda bulunuyoruz. Gelin 7’den 70’e gencinden yaşlısına 29 Ekim günü saat:12.30’da Birinci meclis önünde buluşalım



İşte açıklamanın tam metni:



VATANIMIZIN BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN İSTİKLAL YOLUNDAYIZ!



Türk gençliği olarak, Türkiye’nin her yerinden gelen temsilcilerle, İstiklal Yürüyüşü’nü dün Samsun’dan başlattık.



Samsun’da ilk adımı attığımız bu yürüyüşün ikinci adımı ‘Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır. ‘ şiarının haykırıldığı Amasya’ydı. Amasya’dan sonra şimdi 3. adımımız olarak manda ve himayenin asla kabul olunamaz şiarının haykırıldığı ve milli mücadelede büyük bir inançla, kararlılıkla mücadele ateşinin yakıldığı Erzurum’dayız.



Buradan Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Hürriyet kuşağının, Cumhuriyet devriminin sahiplerinin , yaratıcılarının ‘’Ya istiklal ya ölüm’’ şiarını haykırdığı Sivas’a geçeceğiz. Oradan da Milli Mücadelemizin başarıya ulaştığı başkente ulaşacağız. Bizler bu yürüyüşü 98 yıl önceki kararlılıkla yapıyoruz. Bizler bu yürüyüşü 94 yıl önce Cumhuriyeti kurarak başarıya ulaştığımız Milli Mücadele’nin tarihi mirasına, tarihi zaferlerine, başarılarına yaslanarak yapıyoruz.



YENİ MANDACILARA GEÇİT YOK!



Erzurum’daki belki de en önemli şiar şudur: Yeni mandacılara asla geçit vermeyeceğiz!



Türk gençliği olarak buradan haykırıyoruz: Yeniden Türkiye’yi başka devletlerin, ABD’nin kapısına bağlamaya çalışanlara asla izin vermeyeceğiz. Ülkemiz bugün ateşten günlerden, sarsıntılı süreçlerden geçmektedir. Bu sarsıntılı sürecin bir tane nedeni vardır: Türkiye bağımsızlığını engellemeye çalışan ABD ve onun taşeron terör örgütleri PKK’yla, FETÖ’yle büyük bir mücadele içerisindedir.



Bizler Türk gençliği olarak milletimizle birlikte, Türk ordusuyla birlikte, Türk polisiyle birlikte bu mücadelenin en ön safında yer alıyoruz. Bağımsızlık mücadelemiz ABD ve onun taşeron terör örgütleriyle savaşana kadar bu savaşı kazanana kadar devam edecektir. Bunu buradan ilan ediyoruz.



TÜRKİYE KAZANACAK!



Her ne koşulda olursa olsun 70 yıl önce ayaklarımıza bağlanan Amerikan prangalarını kırıyoruz. Türkiye özgürleşiyor. Türkiye bu dakikadan sonra milletiyle, ordusuyla, polisiyle ve gençliğiyle elinde nesi varsa onunla birlikte birleşmeli ve bu mücadeleyi birlikte sergilemeli.



İşte Türk gençliği olarak haykırdığımız şiar budur. Bulunduğumuz bütün şehirlerde, bütün üniversitelerde en ufak bir haber geldiğinde hep ayağa kalktık. Herhangi ir polisimiz, askerimiz şehit düştüğünde ayağa kalktık. Onları şehit düşüren kişiler PKK ve onun yasal yapılanması olan HDP ile her daim mücadele ettik. Bunu bilmeyenler öğrensinler! Türk gençliğinin temsilcilerinin okullarda, meydanlarda nelerle mücadele ettiğini bilmeyenler öğrensinler.



Türk gençliği PKK ile mücadele eder, FETÖ’yle mücadele eder. Bir dönem şu an mücadele edenlerin olmadığı kadar kararlı bir mücadele hattı sergiledik. Bundan sonra da sergilemeye de devam edeceğiz. Türk gençliği olarak şiarımızı yeniden haykırıyoruz; Türk milletine çağrıda bulunuyoruz. Gelin 7’den 70’e gencinden yaşlısına 29 Ekim günü saat:12.30’da Birinci meclis önünde buluşalım. Türkiye’yi böldürmeyeceğimizi, Türkiye’ye diz çöktüremeyeceklerini tekrar ve tekrar haykıralım. Bu işin herhangi bir siyasi tercih meselesi yoktur; bu işin kadını erkeği, genci yaşlısı, sağcısı solcusu yoktur. Türk milleti vatanseverlik çatısı altında birleşmeli ve ülkesini böldürmemek için elinden gelen her şeyi yapmalıdır. O duygularla sizleri selamlıyoruz. Türk milletini 29 Ekim Pazar günü saat 12.30’da Ankara’da Birinci Meclis önüne davet ediyoruz.





HABER: DENİZ ADALI KAMERA: İLYAS GÜMRÜKÇÜ​

