Türkiye Gençlik Birliği İzmir, 68'liler Birliği Vakfı ile birlikte 68 hareketine özel olarak ''50. Yılında 68 Devrimci Gençlik Hareketi'' konulu söyleşi gerçekleştirdi.

Türkiye Gençlik Birliği İzmir İl Örgütü, 68'liler Birliği Vakfı ile birlikte 68 hareketinin 50. yılına özel bir söyleşi düzenledi. OpusKitap Atölye'de gerçekleştirilen ''50. Yılında Devrimci Gençlik Hareketi'' isimli söyleşide 68 gençlik hareketi ve TGB ile 68 gençliğinin bağlantısı konuşuldu. Yöneticiliğini Yavuz Daloğlu'nun yaptığı söyleşide; 68'liler Birliği Vakfı Başkanı Namık Kemal Boya, 68'liler Birliği Vakfı Eski Başkanı Gökalp Eren, 68'liler Birliği Vakfı Sekreteri Arslan Kılıç ve TGB Genel Yönetim Kurulu Üyesi İzmir İl Sekreteri Doğa Dursun konuşmacı olarak yer aldı.



''İlk anti-emperyalist eylemlerin başında 68 gençliği vardı''

Söyleşide konuşmasını gerçekleştiren 68'liler Birliği Vakfı Sekreteri Arslan Kılıç, ''O dönemlerde Amerika’nın, Türk milletini aşağılaması bu milletin içerisinde bir patlamaya neden olmuştur. 68 durup dururken olmadı. Kıbrıs mitingleri Türkiye’de ilk anti-emperyalist eylemlerdi. Bu gösterilerin başında o dönemin üniversite gençliği vardı. Ardından gerçekleşen Küba Devrimi, Amerika’nın burnunda yapılmış anti-amerikancı bir devrimdir. Amerika bununla baş edememiştir. Küba devrimiyle başlayan vatansever furya 68’i doğurdu. Bu nedenle 68 ile TGB’nin bağlantısı çok iyi bir şekilde kuruluyor'' dedi.



''68 eylemleriyle bizim eylemlerimiz çizgisi aynıdır''

Söyleşide son konuşmayı yapan TGB Genel Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir İl Sekreteri Doğa Dursun, “Hepimiz 68 gençliğinin ürünü olarak ortaya çıktık, hepimiz birer Mustafa Kemal gibiyiz. Gençlik, sisteme karşı mücadeleye girdi. 68, bu mücadelelerde büyük kazanımlar çıkardı. Bu kazanımlardan en önemlisi anti-emperyalist çizgidir. Solun savrulmasının da en büyük temel sebebi bu çizgidir. Safını belirlerken dikkatli olmak gerekiyor. Doğru çizgi ve doğru cepheyi belirleyebilmek büyük bir kıstas. TGB’nin anti-emperyalist çizgiyi önüne koyması savrulmamasının en önemli özelliğidir. 68’in eylemleriyle bizim eylemlerimizin çizgisi aynıdır” ifadelerini kullanan Dursun, 68'lilerin en önemli kazanamının anti-emperyalist çizgi olduğunu vurguladı.



''68’lerde olduğu gibi milletine güvenen bir gençlik yaratıyoruz''

TGB'nin üreten ve birleştiren yapısına değinen Dursun, “Bizlerdeki birleştiricilik hiçbir ülkenin gençlik örgütünde yok. 68’in, TGB’ye kattığı bir diğer katkı ise okuyan, yazan bir gençlik oluşturma. Bizim kendi emeğimiz ile yaptığımız Kırmızı-Beyaz, TLB’nin çıkarmış olduğu dergimiz, üniversitelerde çıkan 180 yerel dergimizle yine fikri düşünceyi de; tüketen yapıya karşı, düşünce üreten bir yapıyı oluşturuyoruz. 68’lerde olduğu gibi vatansever milletini arkasına alan milletine güvenen bir gençlik yaratıyoruz. Bugün TGB de sağ-sol demeden, benin biz olduğu yer olarak belirlenmiştir. Vatanseverlik kıstası ile doğru cephe ile doğru eylem çizgisini belirlemiştir. Bugün Türkiye’de Afrin’de savaşan Mehmetçiğin yanında olarak anti-emperyalist olunur” diyerek sözlerini sona erdirdi.

Dinleyenler tarafından büyük beğeni kazanan söyleşi hatıra fotoğrafının çeilmesinin ardından sona erdi.





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