Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye'ye gelmesini protesto eden Türkiye Gençlik Birliği (TGB), İzmir'de tüm kampüsleri afişlerle donattı

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) İzmir İl Örgütü, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye'ye gelmesine karşı İzmir'in kampüslerinde çalışma yaptı.



Ege, Dokuz Eylül ve Katip Çelebi Üniversitelerinde TGB'liler "Katil ABD'nin Bakanı Tillerson Türkiye'den Defol" yazılı afişler asarak Tillerson'ı protesto etti.



"NE TSK'YI NE DE TÜRK MİLLETİNİ CAYDIRABİLİRLER"



TGB İzmir İl Sekreteri Doğa Dursun, konuya ilişkin "Mehmetçik Afrin'de ABD ve taşeronlarına karşı bir mücadele veriyor. ABD tonlarca silah yüklü TIR'ı PYD-PKK'ya gönderdi. Yine aynı ABD, 15 Temmuz'da FETÖ aracılığıyla ülkemizi bölmeye çalıştı. Bugün Zeytin Dalı Harekatı'yla bölgeyi birleştirmeye çalışan TSK'nın canıyla, kanıyla verdiği mücadele ABD tarafından hedef alınıyor. Türkiye'yi bölmek isteyen katil Amerika'nın Bakanı Tillerson bu koşullarda Türkiye'ye geliyor. Amerika'nın bu iki yüzlü politikası Türk milletinin ve Türk gençliğinin tepkisine yol açıyor. Türk gençliği olarak katil Amerika'nın katil bakanı Tillerson'ı Türkiye'de istemiyoruz” dedi.



ulusal.com.tr