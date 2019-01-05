Türkiye Gençlik Birliği İzmir İl Örgütü, İl Sekreteri Görkem Gözet’in bulunduğu bir heyetle birlikte Fethi Sekin anıtı önünde anma düzenledi.

5 Ocak 2017 tarihinde hain terör örgütü PKK’nın saldırısında şehit düşen kahraman polis Fethi Sekin’in ölüm yıldönümü olmasıyla TGB İzmir anma düzenledi. Fethi Sekin anısına yapılan anıtın önüne TGB İzmir üyeleri karanfil bıraktı.



“Dövüşe Dövüşe Şehit Düştüler”



Anma töreninde İl Sekreteri Görkem Gözet açıklama gerçekleştirdi, “5 Ocak 2017 tarihinde hain teröristler tarafından şehit edilen Fethi Sekin ve Musa Can ağabeylerimizi TGB olarak anmak için burada bulunuyoruz kahramanlarımız hain teröristlere direnmişlerdir. Fethi Sekin ağabeyimiz kanının son damlasına kadar ve son kurşununa kadar teröristlerin emellerinin gerçekleştirilmemesi için ve bomba yüklü aracın adliyeye girmemesi için elinden geleni yapmıştır ve dövüşe dövüşe şehit düşmüştür. Bu çatışma sırasında Musa Can ağabeyimiz önce seken bir kurşunla yaralanmış ardından o da şehit düşmüştür” diyerek şehitlerimizin göstermiş oldukları mücadelenin önemini vurguladı.





“Fethi Sekin’i Mücadelemizde Yaşatacağız”



Son olarak hain terör saldırısına karşı Gözet, “Türk gençliği olarak biliyoruz ki bu saldırıların arkasında ABD güdümlü hain terör örgütü PKK vardır. Onlara buradan sesleniyoruz Türkiye’yi bölemeyeceksiniz, Türkiye’yi bölmek isteyenlere karşı sıkılmış bir yumruk gibi ayakta olacağız. 1915 günü 15 Mayıs’ta Hasan Tahsin’in emperyalizme attığı ilk kurşun ve Hasan Tahsinlerin büyüttüğü ilk mücadelede atılan tohumlar toprağa serpilmiştir ve bu tohumlar filiz vermektedir. Türk gençliği üniversitelerinde ve liselerinde aynı zamanda bütün memlekette hiçbir şekilde bölücü terör örgütü faaliyetlerine izin vermeyerek karşısında sapasağlam duracaktır. Türkiye Gençlik Birliği olarak Fethi Sekin’i ve daha nice şehit düşmüş vatan evladını mücadelemizde yaşatacağız” diyerek sözlerini sonlandırdı.



Açıklamanın ardından TGB’liler Fethi Sekin Anıtı’nın önüne karanfil bıraktılar.







