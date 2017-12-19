Türkiye Gençlik Birliği (TGB) İzmir, 23 Aralık’ta Kubilay’ı anmak için Karşıyaka’ya çağrı yapıyor. “Vatan için ayaktayız, hepimiz Kubilay’ız” sloganıyla düzenledikleri yürüyüşü ören TGB İzmir İl Örgütü, çalışmalarını hızlandırdı

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) İzmir İl Örgütü, 23 Aralık’ta Öğretmen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ı; Menemen’de düzenlenen anma töreninin yanı sıra Karşıyaka’da saat 15.00’da başlayacak olan yürüyüş ile anacak. TGB İzmir tarafından düzenlenen yürüyüş, İzmir şehir merkezinde yapılan ilk Kubilay anması olacak.



İzmir şehir merkezinde yapılan ilk Kubilay anması olacak



Yoğun bir şekilde çalışmalarını devam ettiren TGB İzmir İl Örgütü, Karşıyaka'da açtığı stantlarda genciyle yaşlısıyla tüm vatansever, Atatürkçü İzmir halkını dağıttığı bildiriler ile emperyalizme, gericiliğe karşı Kubilay gibi olmaya davet ediyor.



“Kubilay, TGB’nin namusu gibidir”



Geçtiğimiz hafta yapılan il kongresinde seçilen TGB İzmir Yeni İl Başkanı Ozan Özaslan, “Bugün Kubilay’ın önemi, emperyalizmle mücadelesidir. Kubilay bir aydınlanma simgesidir. Vatan savaşına destek vermek amacıyla bu simgeyi daha da yükseltme kararı aldık. Kubilay, TGB’nin namusu gibidir ve Kubilay’ı en çok sahiplenen örgüt biziz” dedikten sonra gerçekleşecek yürüyüşe TGB’nin Ege illerindeki şubelerinden de katılım olacağını belirtti.



TGB İzmir, yürüyüş hazırlıklarını hızlandırdı



Özaslan, Kubilay yürüyüşünün hazırlıkları hakkında “Üniversitelerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Bu ayı üniversitelerde Kubilay ayı olarak ilan ettik. Ege, Dokuz Eylül ve Katip Çelebi üniversitelerinde topluluklar üzerinden çalışma yürütüyoruz. Üniversite önlerinde de stant açıyoruz, bildiri dağıtıyoruz. Okullarımızda Kubilay ile ilgili belgeseller, filmler izliyoruz, bugünü tartışıyoruz” dedi.



TGB İzmir İl Örgütü, “Vatan için ayaktayız, hepimiz Kubilay’ız” demek için tüm vatansever İzmirlileri 23 Aralık Cumartesi günü saat 15.00’da Karşıyaka İzban önünden başlayacak olan yürüyüşe davet ediyor.



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