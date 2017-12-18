Türkiye Gençlik Birliği (TGB) İzmir İl Örgütü, yüzlerce gencin katılımıyla il kongresi düzenledi. Düzenlenen il kongresinde TGB İzmir İl Başkanı Ozan Özaslan seçildi. Kongrede 23 Aralık’ta gerçekleştirilecek Kubilay eylemine de çağrı yapıldı

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) İzmir’den mezun olan Eski İl Başkanı Özgür Açıkgöz’ün yerine yeni il başkanı seçilmesi için TGB İzmir İl Örgütü, Bornova Öğretmenevi Ege Balo Salonu’nda il kongresi gerçekleştirdi. Kongre, TGB İzmir Eski İl Sekreteri Ozan Özaslan’ın açılış konuşmasının ardından; saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.



Kongre divan başkanlığına oy birliği ile TGB İzmir eski kurucusu Hasan Ali Kızılırmak seçildi. Kongre, TGB Genel Başkanı Cem Dikmen’in konuşmasıyla devam etti.



"Bizler Şahısların Değil, Bir Kolektifin Ürünüyüz!"



Bizler şahısların değil, bir kolektifin ürünüyüz diyerek sözlerine başlayan Dikmen, "Bizden önceki arkadaşlarımızın başarılarına yaslanarak bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Yeni yönetim ve yeni başkan disiplini ve ahlakıyla zaten başarılı olacaktır" dedi.



Dikmen, “Türkiye’nin bağımsızlığını, Atatürk’ü ve Cumhuriyet’i hedef alan emperyalistler var. Bir yandan ‘ABD dostumuz, ondan korkmayalım’ diyenler Demirtaş çığlığını yüreğinde hisseden ama Mehmetçiğin çığlığını hissetmeyen hainler var. Bu hainlerle sonuna kadar mücadele edeceğiz” diyerek sözlerini bitirdi.



“Mazlum ve zalimleri, TGB kuşağı ortadan kaldıracak”



Cem Dikmen’in ardından konuşan TGB İzmir Eski İl Başkanı Özgür Açıkgöz, “Geri dönüp de tarihe baktığımızda Türkiye ateşten süreçler içinden geçiyor ve daha da o ateşin harlanacağı günlere gitmektedir. Türk milletinin zaferlerle çıkacağı günlerin arifesinde olduğumuzun bilincindeyiz. Mazlum ve zalimleri ortadan kaldıracak olan Türkiye Gençlik Birliği kuşağıdır” diyerek yeni il yönetimine başarılar diledi.



TGB İzmir İl Başkanlığına Ozan Özaslan seçildi



Yapılan konuşmaların ardından faaliyet raporu sunuldu ve TGB İzmir’in yeni il yönetimi ve yeni il başkanlığı için seçim kurulu oluşturuldu. TGB İzmir Eski İl Sekreteri Ozan Özaslan, oybirliğiyle TGB İzmir’in il başkanlığı görevine seçildi.



Kubilay, Karşıyaka’da Anılacak



TGB İzmir’in yeni seçilen il başkanı Ozan Özaslan, “Artık İzmir'de yeni bir döneme giriyoruz. Daha geniş bir il yönetimi ile şu andan itibaren işlere girişiyoruz. Bulunduğumuz üniversitelerde daha da büyüyeceğiz. Yeni dönemde bütün TGB üyelerine büyük sorumluluk düşüyor. Bu sorumlulukla TGB'yi İzmir'in her üniversitesinin her sınıfına sokacağız. İlk işimiz olan 23 Aralık’ta İzmir’in bütün üniversitelerinden yüzlerce öğrenci ile saat 10.00’da Menemende, saat 15.00'da ise Karşıyaka'da büyük yürüyüşler gerçekleştireceğiz” diyerek tüm vatansever İzmirlileri Kubilay’ı anmaya çağırdı.



Yüzlerce gencin katıldığı kongreye ADD Karşıyaka Şube Başkanı Tuna Arslan, İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Başkanı Tülin Erarslan, ADD Bayraklı Şube Başkanı Özden Subaşı Koçal, Vatan Partisi Karşıyaka Şube Başkanı Nilay Özçetin, CKD Karşıyaka Şube Başkanı Işıl Caner ve Çağdaş Eczacılar Derneği Başkanı Levent Budak da katıldı.



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