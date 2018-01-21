Türkiye Gençlik Birliği (TGB), TSK'nın Afrin'e başlattığı Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili basın açıklaması yaparak kahraman mehmetçiğin yanında olduğunu duyurdu.

Zeytin Dalı Harekatı'nın, Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde kukla bir devlet yaratmak isteyen Amerika’ya büyük bir cevap olduğunu söyleyen TGB Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Gençer, yaptığı açıklamada "Zeytin Dalı Harekatı, PKK ve FETÖ’nün umut bağladığı siyasetlere büyük bir cevap olmuştur. Amerika’nın 30 bin kişilik donattığı orduya en büyük cevabı Türk ordusu Zeytin Dalı Harekatıyla vermiştir. Şimdi muhalefet zamanı değil, Mehmetçiğimizin moralini bozacak onu cephede güçsüz düşürecek her türlü girişim hatalıdır. Türk gençliği Mehmetçiğin başarısı için bir olmuş durumdadır. Ordumuzun bu mücadeleden zaferle çıkacağına eminiz. Kahraman Mehmetçiğimizin cesaretini ve kararlılığını selamlıyoruz. Şimdi görev Suriye Devleti ile iş birliği halinde terör örgütlerinin üzerine gitmektir. Suriye ile iş birliği yapmazsak Türk askerinin canını tehlikeye atarız. Bölgedeki kesin zaferin formülü Suriye’yle Irak’la ve İran’la iş birliği yapmaktır. Gerçekleşecek bu iş birliği ABD güdümlü terör örgütlerinin bütün umutlarını yerle bir edecektir. Zafer kahraman Mehmetçiğindir. Zafer Türk Milletinindir. " dedi.

Açıklamanın tam metni:



ZAFERE YÜRÜYEN MEHMETÇİĞİMİZİN YANINDAYIZ

Uzun süredir gündemde olan Afrin operasyonu Türk Silahlı Kuvvetlerinin 20 Ocak’ta yaptığı açıklamayla başlamış bulunmaktadır. Bu hareket başta ülkemiz olmak üzere bölge ülkelerinin terörle mücadelesinde büyük bir adımdır.

Gerçekleştirilen harekatın adı Zeytin Dalı olarak belirlenmiştir. Bu zeytindalı Amerika’ya uzatılan bir zeytin dalı değildir. Bu zeytin dalı Suriye’ye ve bölgedeki birliğe uzatılan bir zeytin dalıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri bölgeye barışı, huzuru ve birliği tekrar götürecek en büyük kuvvettir.

Suriye’nin toprak bütünlüğü bu harekatta hayati bir noktadadır. Ordumuzun ve hükümet yetkilerinin yaptığı açıklamalarda Suriye’nin toprak bütünlüğü önemle vurgulanmıştır. Ordumuzun ve hükümetin bu açıklamalarından dolayı kutluyoruz.

Zeytin Dalı Harekatı, Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde kukla bir devlet yaratmak isteyen Amerika’ya büyük bir cevap olmuştur.

Zeytin Dalı Harekatı, PKK ve FETÖ’nün umut bağladığı siyasetlere büyük bir cevap olmuştur.

Amerika’nın 30 bin kişilik donattığı orduya en büyük cevabı Türk ordusu Zeytin Dalı Harekatıyla vermiştir.

Şimdi muhalefet zamanı değil, Mehmetçiğimizin moralini bozacak onu cephede güçsüz düşürecek her türlü girişim hatalıdır. Türk gençliği Mehmetçiğin başarısı için bir olmuş durumdadır. Ordumuzun bu mücadeleden zaferle çıkacağına eminiz. Kahraman Mehmetçiğimizin cesaretini ve kararlılığını selamlıyoruz.

Şimdi görev Suriye Devleti ile iş birliği halinde terör örgütlerinin üzerine gitmektir. Suriye ile iş birliği yapmazsak Türk askerinin canını tehlikeye atarız. Bölgedeki kesin zaferin formülü Suriye’yle Irak’la ve İran’la iş birliği yapmaktır. Gerçekleşecek bu iş birliği ABD güdümlü terör örgütlerinin bütün umutlarını yerle bir edecektir.

Zafer kahraman Mehmetçiğindir.

Zafer Türk Milletinindir.

