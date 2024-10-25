TGB, kampüslerde TUSAŞ şehitlerini andı! Üniversitelerde PKK'ya karşı kararlılık mesajı verildi

TUSAŞ şehitleri için üniversiteleri ayağa kaldırdılar. Kantinde, yemekhanede saygı duruşu düzenlediler. “Türkiye’de yeni açılımlara geçit vermeyeceğiz” dediler.

Türkiye Gençlik Birliği üyeleri, Türk Hava ve Uzay Sanayi Anonim Şirketine (TUSAŞ) yapılan PKK terör saldırısını kınadı. Üniversitelerden kararlılık mesajları verildi. Şehit düşen 5 vatandaşımız için anma törenleri düzenledi.

İstanbul’dan İzmir Ege Üniversitesi’ne, Denizli Pamukkale’den, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine, Eskişehir’den Ankara’ya... Türkiye’nin dört bir yanındaki kampüs, yemekhane ve kantinlerden seslenen TGB üyeleri kararlılıklarını ifade etti.

TGB üyeleri son dönemde gündeme gelen Abdullah Öcalanlı PKK açılımına karşı da tavır koydu.