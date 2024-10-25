TGB, kampüslerde TUSAŞ şehitlerini andı! Üniversitelerde PKK'ya karşı kararlılık mesajı verildi

Türkiye Gençlik Birliği, TUSAŞ’a yapılan terör saldırısında şehit olan 5 vatandaşımız için üniversitelerde anma törenleri düzenledi. Türkiye’nin dört bir yanındaki kampüslerden mesaj veren TGB’liler “Türkiye’de yeni açılımlara geçit vermeyeceğiz” dedi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlanma:

TUSAŞ şehitleri için üniversiteleri ayağa kaldırdılar. Kantinde, yemekhanede saygı duruşu düzenlediler. “Türkiye’de yeni açılımlara geçit vermeyeceğiz” dediler.

Türkiye Gençlik Birliği üyeleri, Türk Hava ve Uzay Sanayi Anonim Şirketine (TUSAŞ) yapılan PKK terör saldırısını kınadı. Üniversitelerden kararlılık mesajları verildi. Şehit düşen 5 vatandaşımız için anma törenleri düzenledi.

İstanbul’dan İzmir Ege Üniversitesi’ne, Denizli Pamukkale’den, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine, Eskişehir’den Ankara’ya... Türkiye’nin dört bir yanındaki kampüs, yemekhane ve kantinlerden seslenen TGB üyeleri kararlılıklarını ifade etti.

TGB üyeleri son dönemde gündeme gelen Abdullah Öcalanlı PKK açılımına karşı da tavır koydu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "Önümüzde zorluklar var ama çözüm de var"Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "Önümüzde zorluklar var ama çözüm de var"Gündem
tusaş şehit türkiye gençlik birliği
Günün Manşetleri
Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi
"Önümüzde zorluklar var ama çözüm de var"
Terör saldırısının ayrıntıları açıklandı
Okan Buruk apar topar ameliyat edildi
MHP'de Abdullah Öcalan krizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e Esad çağrısı
Terör saldırısında yaralananlarla ilgili yeni açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS açıklaması
Hava harekatının bilançosu açıklandı
Kırmızı kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi
Çok Okunanlar
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in cenazesinden kareler FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in cenazesinden kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar
FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken ayrıntı FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken ayrıntı
Yahya Sinvar'ın yazdığı iddia edilen 3 belge yayınlandı Yahya Sinvar'ın yazdığı iddia edilen 3 belge yayınlandı
5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi