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TGB Köln'de Bolivarcı Devrim eğitimi

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Köln, uzun yıllar Latin Amerika‘da yaşayan ve oradaki devrimleri inceleyen, araştırmacı Gazeteci Özgür Uyanık’ı dernek binasında ağırladı.

TGB Köln'de Bolivarcı Devrim eğitimi

Düzenlenen etkinliğe  çok sayıda  gençler , aileleri ve üyeler katıldı.

Söyleşide "Türkiye perspektivinden Latin Amerika‘da Milli Demokratik Devrimler" 

konusunda. Küba  devrimi ile başlayıp, Bolivarcı Devrim üzerine, Almanya‘da yaşayan gençlere ve ailelere birçok  önemli bilgiler aktaran Özgür Uyanık, Latin Amerika‘daki, Hugo Chavez’den , Maduro’ya kadar gelen tarihi süreci anlatırken, Konunun Türkiye ile olan yakın bağlantısına dikkat çekti. Etkinliğe ilgi göstererek katılan gençlere konunun önemini yansıttı.

Emperyalizme karşı direnen ülkeler baskı altında!

Emperyalist Devletler tarafından baskı uygulanan Venezuela’nın, Türkiye ile emperyalizme

karşı aynı cephede olduklarını ifade etti.

Emperyalizme  karşı direnen ülkelere uygulan ambargo ve baskının giderek arttığına dikkat çeken Uyanık,  Hugo Chavez’den,  Maduro’ya kadar gelen Tarihi süreci anlatırken, Türkiye ile emperyalizme karşı aynı cephede olduklarını ifade etti.

Türkiye‘de  sürdürülen  Vatan savaşını hatırlatarak, son yıllarda Türkiye ile giderek gelişen iki ülke ilişkisinin,  emperyalizme karşı verilen mücadeleden kaynakladığını belirtip, konuşmasını sonlandırdı.

ÖZGÜR UYANIK  KİMDİR?

Gazeteci, Yazar, uzun yıllar Latin Amerika’da tarih, sosyoloji ve siyasal hareketler hakkında çalışmalar yaptı.Türkiye’nin Latin Amerika’daki milli ve halkçı yönetimleriyle diplomatik ve siyasi ilişkilerini kurdu.Bilim ve Ütopya  dergisinde, Aydınlık Gazetesi’nde düzenli yazıları yayımlanan Uyanık’ın, Latin Amerika ve Türkiye Tarihi üzerine kitapları var.

 

Etiketler; #tgb #köln
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