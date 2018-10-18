Türkiye Gençlik Birliği Köln, 14 Ekim Pazar günü 'Açtığı yolda, gösterdiği hedefe' sloganıyla gerçekleştirdiği 'Avrasya Kurultayı'nda yeni yönetim kurulunu belirledi.

Beş senedir Köln Türkiye Gençlik Birliği başkanlık görevini başarıyla yürüten Can Burak Naz görevini Selahattin Güngör’e devretti.



Kurultay, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklâl Marşından sonra, Türkiye Gençlik Birliği Almanya Başkanı Meram Tosun’un konuşması ile başladı. Tosun, TGB'nin öncü rolünü vurgulayarak, “İyimserliğin ve kararlılığın var olduğu yerde karamsarlığa geçit yok. TGB olarak 2012’den bu yana büyük toplumsal hareketlenmelere öncülük ettik: Silivri duvarlarını yıktık, açılım sürecini tarihin çöplüğüne attık, ABD Askeri’nin başına çuval geçirip askerimizin öcünü aldık, mazlumların sesi olduk“ dedi.



Ardından sözü alan Türkiye Gençlik Birliği Avrupa eski Başkanı ve Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Birliği Başkanı Dr. Mustafa Tosun ise, TGB’nin bir okul olduğunu ve iki dilliliğin önemini öne sürerek, Almanya’da doğup büyüyen kuşakların Türkçe'yi anlamakta zorlandıklarına dikkat çekti.



“Ayak bastığımız ülkelerin insanlarını geleceğe biz hazırlayacağız. Dünyayı kavramak, Asya’ya bakmakla başlar“ diyen Tosun, sözü TGB Köln Başkanı Can Burak Naz’a verdi. Naz, “Beş yıl boyunca bu meşaleyi büyük bir gurur ve onur ile taşıdım. Bu yolda beni yalnız bırakmayan ve bana aile olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım“ dedi.



Naz, TGB Köln’ün kendisinin kişisel gelişimine de olumlu yönde katkıda bulunduğunu vurgulayarak “TGB Köln’ün benim için çok özel bir yeri var. Hayatım boyunca önüme ışık tutacak olumlu ve olumsuz tecrübeleri burada edindim. Fidan burada yeşerdi“ dedi. Ayrıca, kendisinden sonra meşaleyi devralan yoldaşlarına tavsiyelerde bulunan Naz, “Ben kalpleri kırarak değil kazanarak hükmetmek isterim“ diyen Mustafa Kemal Atatürk’ü ve “Yüksekliği aradım onu alçak gönüllülükte buldum“ diyen Hz. Ali’yi örnek aldığını dile getirdi.



Naz, konuşmasını Atatürk’ün 10. Yıl Nutkundan kalem müdürlerinin isteği üzerine çıkarmış olduğu ‘Beni hatırlayınız‘ sözleriyle bitirdi ve görevini dava arkadaşı Selahattin Güngör’e devretti.





Yeni TGB Köln Başkanı Selahattin Güngör konuşmasına, “TGB Köln olarak Almanya’da üzerimize düşen görevlerin bilincinde olup, ülkemizin çıkarları doğrultusunda mücadelemizi verip, Köln şehirini Avrupa'daki Türk devrimcilerin karargahı yapacağız“ diyerek başladı. Atatürk’ün kurtuluş mücadelesinde Meclis kürsüsündeki konuşmasına dayanaraktan, Namık Kemal’in “Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini, yok mudur kurtaracak bahtı kara mâderini“ şiir sözlerini ve Atatürk’ün “Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini, bulunur kurtaracak bahtı kara mâderini“ cevabını hatırlatan Güngör, üyeler ile birlikte “TGB yeminini“ söyleyerek kurultayı sonlandırdı.