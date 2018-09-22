Türkiye Gençlik Birliği 30 Eylül'deki 5'inci Olağan Kongresi'nin hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. TGB Genel Sekreter Vekili Okan Özkan, "Açtığı Yolda Gösterdiği Hedefe" ana sloganıyla yapılacak kongrenin hazırlıklarını Ulusal Kanal'a anlattı. Kongrede yeni yönetim kadrosunu belirleyeceklerini söyleyen Özkan, yurtseverleri kurultaya davet etti.

Türkiye Gençlik Birliği'nin 30 Eylül'deki 5'inci Olağan Genel Kongresi'ne sayılı günler kaldı.



"Açtığı Yolda Gösterdiği Hedefe" ana sloganıyla yapılacak kongrenin hazırlıkları da tüm hızıyla devam ediyor.



Üniversite ve liselerdeki gençlik mücadelesinin yeni yol haritasının planlanacağı kongrede, Türkiye Gençlik Birliği'nin lider kadrosu da belirlenecek.



Türkiye Gençlik Birliği Genel Sekreter Vekili Okan Özkan, kongre hazırlıklarını Ulusal Kanal'a anlattı.



Coşkulu bir kurultaya imza atacaklarını belirten Özkan, Ankara'daki kongreye tüm vatanseverleri davet etti.



HABER:DOĞUKAN ÇOBAN

KAMERA: BARIŞ YURTERİ

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