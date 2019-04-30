TGB'liler 19 Mayıs'ta İstanbul'da buluşacak. "100 yıl sonra yeniden Türkiye için kenetlen" çağrısı Antalya'dan yapıldı. İşte TGB'nin 19 Mayıs hazırlıkları...

Onlar, büyük buluşma için hazırlanıyor. Türkiye için kenetlenmeye çağırıyor. 100 yıl sonra yeniden, Atatürk karlılığıyla yürüyecekler.



TGB Antalya, 19 Mayıs için kolları sıvadı. Yürüyüş için 'İlk Adım Buluşması' Kepez Belediyesi Özgecan Aslan Kültür Merkezi'nde yapıldı.



TGB Genel Sekreteri Okan Özkan birlik çağrısı yaptı.

"Türkiye'nin Emperyalizme karşı sağ sol demeden bir araya gelmesi lazım ekonomik krizi göğüslemek için bir araya gelmesi lazım. Şu an türkiye'nin en önemli meselesinin tekrardan kenetlenmek ve bir araya gelmek olduğunu görüyoruz."



TGB'liler, kurtuluş mücadelemizin miladı olan o önemli güne, yüz bin gençle damga vuracak.



Yürüyüş için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yurttaşların yürüyüşe ilgisini TGB Antalya İl Başkanı Salih Burak Özkan anlattı.



Türkiye'nin doğusundan batısına kadar her yerden gençler, otobüslerle İstanbul'a akın edecek.



Gençler yürüyüşün ardından 100 Yılın Şenliği'ni düzenliyor. Birçok sanatçının konser vereceği şenlikte gösteriler de olacak. 19 Mayıs coşkusu hep birlikte yaşanacak.



İlk Adım Buluşmasının diğer adresi Alanya oldu. TGB Alanya ilçe Başkanı Emin tüm yurttaşlara katılım çağrısı yaptı.



TGB aynı zamanda 19 Mayıs'ın 100. yılı için hatıra ormanı kuruyor. Orman, Atatürkçü, vatansever yurttaşların imecesi ile hayata geçecek.





ulusal.com.tr