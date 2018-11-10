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TGB'liler mücadele sözü verdi

Birçok ilde 10 Kasım anmaları vardı. Yurt genelindeki bir çok anma etkinliğinde andımız okundu.

TGB'liler mücadele sözü verdi

10 Kasım yas değil mücadele günü diyen Vatan Partisi, TGB ve CKD İzmir’de ortak anma düzenledi.

Vatan Partisi İzmir İl Sekreteri Erdem Şahin, Türkiye’nin sorunları Atatürk devrimciliği ile aşacağını belirtti.

CKD Genel Başkanı Canan Arıtman da Andımız vurgusu yaptı. 

İzmir’de Ata’ya saygı yürüyüşü de düzenlendi. Binlerce İzmirli 350 metre uzunluğundaki dev Atatürk posteriyle Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü.

TGB ve TLB’li yurdun birçok noktasında açıklama yaptı.

Antalya, Hatay ve Zonguldak'ta gençler mücadele sözü verdi.

Hatay'da çok sayıda etkinlik vardı. Sarı Zeybekler Derneği sergi açarak Atatürk'ün en güzel fotoğraflarını vatandaşlarla buluşturdu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #atatürk #10 kasım
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