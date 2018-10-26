Türkiye Gençlik Birliği, "Türkiye'ye sahip çık" sloganıyla yapacağı Cumhuriyet Bayramı buluşmasının hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. TGB Genel Başkanı Yıldırım Gencer, 29 Ekim'de Birinci Meclis önünden saat 15'te başlayacak yürüyüşünün son hazırlıklarını Ulusal Kanal'a değerlendirdi. Türk Milletini Pazartesi günü Birinci Meclis önüne davet eden Gencer, " Andımız Türkiye düşmanlarına verilecek en büyük mesaj olacak" dedi.

Meydan meydan, sokak sokak, geziliyor. Bildiriler dağıtılıyor, afişler asılıyor.



Türkiye Gençlik Birliği'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması çalışmaları genel merkezde de hummalı bir şekilde devam ediyor.



Türkiye Gençlik Birliği öncülüğünde binlerce genç 29 Ekim Pazartesi günü Ankara Ulus'taki Birinci Meclis önünde toplanacak.



"Cumhuriyetine, Emeğine, Geleceğine, Türkiye’ye sahip çık” sloganıyla yapılacak 29 Ekim Yürüyüşü saat 15'te başlayacak.



Son hazırlıkları Ulusal Kanal'a değerlendiren TGB Genel Başkanı Yıldırım Gencer, Pazartesi günü Öğrenci Andını binlerce gencin katılımıyla yüksek bir sesle okuyacaklarını söyledi.





HABER: GÜRKAN DEMİR

KAMERA: BARIŞ YURTERİ

ulusal.com.tr