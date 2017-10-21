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TGB'nin 29 Ekim hazırlıkları! İstanbul'daki çalışmalara hız verildi

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Ankara'daki 29 Ekim kutlaması hazırlıklarını sürdürüyor. Yurt genelinde yürütülen çalışmaların yoğunlaştığı illerden biri de İstanbul. Beşiktaş, Kadıköy ve Bakırköy'de masa açan TGB'liler binlerce bildiri dağıttı, vatandaşları Ankara'daki Cumhuriyet kutlamasına davet etti

TGB'nin 29 Ekim hazırlıkları! İstanbul'daki çalışmalara hız verildi

Beşiktaş, Kadıköy ve Bakırköy'de alanlara indiler. Vatandaşları Ankara'daki Cumhuriyet kutlamasına davet ettiler. 

Türkiye Gençlik Birliği, 29 Ekim'de Ankara'da yapacağı kutlamanın hazırlıklarını sürdürüyor. 
 
Yurt genelinde yürütülen çalışmalarının önemli merkezlerinden biri de İstanbul

Yüzlerce TGB üyesi Beşiktaş, Kadıköy ve Bakırköy'de alanlarda. Üniversitedeki ekipler de kampüslerde çalışıyor.  

Gençler kararlı. Kızlı-erkekli yürütülen çalışmalara vatandaşın ilgisi de yoğun.

29 Ekim'deki kutlama için İstanbul'da daha şimdiden yüzbinlerce bildiri dağıtıldı bile. 

TGB İstanbul İl Başkanı Okan Özkan, bu 29 Ekim'in önemine dikkat çekti, "gençlik Ankara'da mesajını verecek." dedi. 

HABER: DENİZ ADALI-KAMERA: ŞENGÜL DERİN
ulusal.com.tr
 

Etiketler; #tgb #istanbul
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