TGB'nin yaz kampları başladı

Türkiye Gençlik Birliği yaz kampı sezonunu açtı. 250’nin üzerinde üniversite ve lise öğrencinin katıldığı ilk kamp Balıkesir Güre’de yapılıyor. Türkiye'nin siyasal, ekonomik ve sosyal durumunun da değerlendirildiği kampta, gençler atölyelerle hem eğleniyor, hem öğreniyor.

Dönemin yorgunluğunu ve stresini atmak, yeni dönemin yol haritasını belirlemek için Türkiye Gençlik Birliği üyeleri yaz kampında buluştu.



Balıkesir Güre’de 250’yi aşkın üniversite ve lise öğrencisinin katıldığı kampta, gençler birlikte yaşamayı öğreniyor.



5 günlük kampta grafik tasarımdan halk oyunlarına, karateden müziğe, seramikten gazeteciliğe kadar birçok atölye bulunuyor.



Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Yıldırım Gencer, yaz kamplarının amacını Ulusal Kanal’a anlattı.



Türkiye Gençlik Birliği’nin ikinci yaz kampı Antalya Manavgat’ta yapılacak.





HABER-KAMERA: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

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