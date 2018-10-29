Türkiye Gençlik Birliği’nin (TGB) düzenlediği “Türkiye’ye Sahip Çık” yürüyüşü, yurdun dört bir yanından gelen on binlerce genç ve Ankaralıların yoğun katılımıyla başladı. Gençler, Ankara Birinci Meclis önünde, Cumhuriyet’in ilanının 95. Yılında büyük kararlılık ve coşkuyla buluştu.

Türkiye Gençlik Birliği’nin (TGB) düzenlediği “Türkiye’ye Sahip Çık” yürüyüşü, yurdun dört bir yanından gelen on binlerce genç ve Ankaralıların yoğun katılımıyla başladı. Gençler, Ankara Birinci Meclis önünde, Cumhuriyet’in ilanının 95. Yılında büyük kararlılık ve coşkuyla buluştu. Eyleme, Vatan Partisi ve Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği (CKD) de destek veriyor.

Yurdun dört bir yanından gelen liseliler, Türkiye Liseliler Birliği’nin (TLB) kortejinde “Gençlik Bitti Sandınız, İşte Size Andımız” pankartı ile yürüyor. Yürüyüşe, “Ne mutlu Türküm Diyene” ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganları hâkim.



95 Yıl Sonra Aynı Kararlılıkla



Gazi Meclis önünde basın açıklaması yapan TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer “Türkiye’miz, Cumhuriyetimiz 95 yıldır savaş halindedir. Ve bu savaşın sıcaklığı gün geçtikçe artmakta ve yeni boyutlar kazanmaktadır. Ülkemiz Amerikancı terör örgütlerinin saldırısı altında, cesurca savaşmaktadır. Canımızdan, gözümüzden sakındığımız Mehmetçiğimiz cephede düşmana göz açtırmamakta ve canı pahasına vatanını savunmaktadır. Mehmetçiğimizin bu şanlı mücadeleden zaferle çıkacağına olan inancımız ve güvenimiz tamdır” dedi.



“Varlığımız Türk Varlığına Armağan Olsun”



İktidarın Andımız’a karşı aldığı tutumu eleştiren Gençer,” Bugün Türklük kavramı mevcut iktidar tarafından içinin boşaltılmaya çalışıldığı bir olgu olarak önümüze sürülmektedir.

Andımızı bu gerekçeyle kaldırmak, Danıştay’ın verdiği bu kararı tanımamak, büyük bir gaflettir. Andımız bu ülkenin en birleştirici değeri ve ortak noktasıdır. Buradan binlerce vatandaşımızın huzurunda tekrar soruyoruz, neyden korkuyorsunuz? Varlığını milletinin varlığına armağan eden bir nesilden mi? Atatürk’ün açtığı yolda, gösterdiği hedefe emin adımlarla yürüyecek bir gençlikten mi? Yoksa her sabah Ne Mutlu Türküm diye bağıracak olan milyonlardan mı? Andımızı kaldırarak Ömer Halisdemirler, Fethi Sekinler, Şenay Aybüke Yalçınlar yetiştirebilirler mi? Korkuları boş, gayretleri yersiz... Andımızın kaldırılmasına izin vermeyeceğiz. Andımızı okumakla yetinmeyip, bilincimize ve benliğimize işleyeceğiz” şeklinde konuştu.



“Söz Veriyoruz”



Gençer “Bu yurdu yüceltmeye, vatanı düşmandan korumak için şehit düşen binlere,

ürettiği güzelliklerle yurdumuzu var eden köylümüze, emekçimize, 95 yıl önce köyünü, tarlasını, ocağını, sevdiğini bırakıp cepheye koşan yiğitlere, Şehit Kubilay’a, İsmet İnönü’ye, Uğur Mumcu’ya, Ahmet Taner Kışlalı’ya, Gaffar Okkan’a, Eşref Bitlis’e, Ömer Halisdemir’e, Eren Bülbül’e, Şenay Aybüke Yalçın’a, Fethi Sekin’e, Trablusgarp’ta, Kut’ul Amare’de, Çanakkale’de, Sakarya’da, İzmir’de bu yurdu düşman işgalinden kurtaran Mustafa Kemal Atatürk’e, Türk gençliği olarak, varlığımızı milletimizin varlığına armağan edeceğimize, Söz veriyoruz” ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin Çıkış Yolu Atatürk Programında



Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı yaptığı konuşmada “Bugün yalnızca bir bayram kutlaması yapmıyoruz. Cümle emperyalistlere, Türkiye düşmanlarına karşı savaşma irademizi, bölücü terör örgütü PKK ve Cumhuriyetimizi yıkmak isteyen FETÖ’ye karşı zaferimizi, Doğu Akdeniz’de ülkemizi kuşatmaya kalkan, Suriye’de namluların yurdumuza çeviren ABD’ye karşı mücadele kararlılığımızı perçinliyoruz. Ve ilan ediyoruz Mehmetçiğimizin cephede güç aldığı Andımızla ayaktayız” dedi.



Türkiye’nin içinde bulunduğu zor süreçten ancak Atatürk’ün programıyla çıkabileceğimizi vurgulayan Bursalı “Zorluklar varsa çözüm de var. Atatürk’ün programı var. Vatan Partisi’nin programı var. 95 yıl önce olduğu gibi milletimizi birleştireceğiz ve üretim devrimini gerçekleştireceğiz. Bu süreçten Vatan Partisi’nin büyük çözümleriyle çıkcağız. Gençlik ayaktadır ve hazırdır Vatan Partisi hazırdır ve görevinin başındadır” ifadelerini kullandı.



CKD Genel Sekreteri Şen Yazgan ise “Bugün burada bu tarihi mekan önünde TGB üyeleri ile birlikte Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetimize sahip çıkma kararlılığıyla toplandık. Biz Cumhuriyet kadınları ve bizlerin yetiştirdiği siz gençler olduğu sürece, Cumhuriyetimizi kimse yıkamayacaktır. Bizlere umutsuzluk, teslimiyet yasaktır” ifadelerini kullandı.





















































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