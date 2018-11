Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Andımız’ın yazarı Reşit Galip’i Ankara’da mezarı başında andı. TGB Genel Sekreteri Özkan yaptığı basın açıklamasında “Andımız’ı her yerde okuyacağımızı ilan ediyoruz.” dedi.

TGB, Andımız’ın yazarı Reşit Galip’i, Ankara Cebeci Asri mezarlığındaki mezarı başında andı. Anma etkinliğinde basın açıklaması yapan TGB Genel Sekreteri Okan Özkan, “TGB olarak Dr. Reşit Galip’i sonuna kadar savunduğumuzu, onun bayrağını daha da ileri taşıyacağımızı, Andımız’ı da Danıştay’dan karar çıksa da çıkmasa da her yerde okuyacağımızı ilan ediyoruz.” dedi.



Doğrudan Atatürk hedef alınmamakla birlikte Dr. Reşit Galip’in ismi üzerinden siyasetler üretildiğini ve yalan haberler yapıldığını belirten Özkan, “Biz Türk gençliği olarak ilan ediyoruz: Dr. Reşit Galip’in kesinlikle savunucusuyuz ve onun gibi varlığımızı Türk varlığına armağan ediyoruz.” şeklinde konuştu ve Reşit Galip’i anlattı.





HER ŞEYİYLE MÜCADELE VE AYDINLANMA İNSANI



Özkan, “Dr. Reşit Galip, Mekteb-i Tıbbiye'ye girdikten sonra daha okulunun 2. sınıfında Balkan Savaşları'na gitmiş, benim okulum devam ediyor hiçbir yere gidemem dememiş ve eline silahını almıştır. 4. sınıfa gelip I. Dünya Savaşı patlak verdiğinde yine eline silahını almış, Çanakkale ve Kafkas cephelerine koşarak dünya savaşında önemli roller oynamıştır. Yine o Reşit Galip, Cumhuriyet ilan edildikten sonra Milli Eğitim Bakanlığı görevine geldiğinde 1933 yılında üniversite reformunun gerçekleşmesine önderlik ederek İstanbul Üniversitesi önünde bir basın açıklaması yapmıştır. Bu yaptığı açıklamada aynen şu ifadeleri kullanmaktadır: ‘Türk’ün öz malı bir bilim yaratmalıyız. Bunu yaratmazsak başka ilmi ilerlemelerin borçlusu oluruz.’ İşte bu kadar da Türkiye’nin ve Türk milletinin bilime verdiği önemini vurgulamıştır.” sözlerini kaydetti.



Reşit Galip’in bilimi savunduğu, aydınlanmacı olduğu kadar milliyetçi olduğunu belirten Özkan, “Onun milliyetçiliğini ve halkçılığını, Türk Ocaklarının kapatılmasının ardından halkevlerinin kurucusu olmasıyla beraber görmekteyiz. Halkevlerinin kurulmasına ve tüm Türkiye’de yaygınlaştırılmasına önayak olmuş bir öncüdür. Yine Dr. Reşit Galip, Aydın milletvekilliği yapmıştır, Ankara İstiklal Mahkemesi üyesidir, Türk Ocakları Merkez Heyeti Başkan Vekilidir, Türk Tarih Kurumu Genel Sekreteridir, Halkevleri kurucusu ve en nihayetinde Milli Eğitim Bakanıdır. İşte Dr. Reşit Galip’e saldırılması için bir ton neden!” ifadelerini kullandı.



‘REŞİT GALİP’İN BAYRAĞINI İLERİ TAŞIYACAĞIZ’



“Dr. Reşit Galip, ‘varlığımız Türk varlığına armağan olsun’ diye öylesine yazmamıştır. Tüm hayatı boyunca verdiği mücadelelerle bu ‘varlığımız Türk varlığına armağan olsun’ şiarını sürdürmüş ve kendi hayatında bu fedailiği devam ettirmiş ve öncüsü olmuştur. Biz de TGB olarak Dr. Reşit Galip’i sonuna kadar savunduğumuzu, onun bayrağını daha da ileri taşıyacağımızı, Andımız’ı da her daim, Danıştay’dan karar çıksa da çıkmasa da ilköğretim olsun, lise olsun, üniversite olsun her yerde okuyacağımızı ilan ediyoruz.” dedi.



Basın açıklaması ardından TGB’liler, Dr. Reşit Galip’in mezarı başında Andımız’ı bir kez daha okudu.