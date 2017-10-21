26 Ekim'de başlayacak büyük bir 'İstiklal Yürüyüşü' düzenleyen Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Batman'ın Kozluk ilçesinde terör örgütü PKK'nın düzenlediği hain terör saldırısında şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın'ın görev yaptığı liseyi ziyaret etti

TGB Batman il örgütü 20 Ekim Cuma günü Batman'ın Kozluk ilçesinde bulunan Şehit Aybüke Yalçın Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne ziyarette bulundu. Okul müdürü ve öğretmenleriyle görüşen TGB'liler birlik ve beraberlik duygusu içerisinde olduklarını, Türkiye'nin milleti, askeri ve polisiyle yürüttüğü mücadeleyi Türk gençliği olarak sonuna kadar desteklediklerini iletti.







Aynı zamanda Şehit Aybüke Yalçın Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde okuyan öğrencilerle de görüşen gençler, Aybüke hocanın her öğrenciyle özel olarak ilgilendiğini ve tüm okul öğrencileri yerel halkı tarafından sevilen bir öğretmen olduğunu belirtti.







Gençlik olarak Türkiye'nin terörle mücadelesinde üzerlerine düşen görevleri yaptıklarını belirten TGB Batman İl Başkanı Yasin Yuva şunları söyledi:



Geçtiğimiz ay içerisinde Ankara'da Türkiye'nin dört bir yanından bine yakın TGB'li arkadaşlarımızın katıldığı toplantıya oy birliği ile Batman'da PKK'lı 2 teröristin açtığı ateş sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın adını vermiştik. Bizlerde teröre karşı mücadelede kendi ilimizde şehit düşen hocamızın okulunu ziyaret ederek birlik ve beraberlik mesajlarımızı ilettik. Türkiye'nin terörle mücadelesinde gençlik olarak üzerimize düşen görevi yapıyoruz. 26 Ekim günü Samsun'dan başlayarak sırasıyla Amasya, Erzurum, Sivas ve son olarak 29 Ekim'de Ankara'da bitreceğimiz istiklal Yürüyüşü'ne bütün Batman halkını ve Batman'da okuyan öğrencileri davet ediyoruz.



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