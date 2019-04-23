TGB İzmir, Karşıyaka Çarşı’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda basın açıklaması gerçekleştirdi. TGB Genel Başkan Yardımcısı ve Türkiye Liseliler Birliği Genel Başkanı Hakkı Erman Ergincan’ın yaptığı açıklamada “ulusal egemenlik ve birlik için görev başındayız” vurgusu yapıldı. TGB İzmir, açıklamada 19 Mayıs programını da açıkladı.

TGB İzmir, Karşıyaka Çarşı’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda basın açıklaması gerçekleştirdi. TGB Genel Başkan Yardımcısı ve Türkiye Liseliler Birliği Genel Başkanı Hakkı Erman Ergincan’ın yaptığı açıklamada “ulusal egemenlik ve birlik için görev başındayız” vurgusu yapıldı. TGB İzmir, açıklamada 19 Mayıs programını da açıkladı.

“Ulusal egemenlik ve birlik için görev başındayız” diyen Türkiye Gençlik Birliği İzmir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıylaKarşıyaka Çarşı girişi İş Bankası önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkan Yardımcısı ve Türkiye Liseliler Birliği Genel Başkanı Hakkı Erman Ergincan gerçekleştirdi.

Basın açıklamasına, “Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı ve Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!” şeklinde başlayan Ergincan, “ 23 Nisan 1920 Cumhuriyet Devrimimizin tarihidir. Türk milleti egemenliğini kayıtsız şartsız kazanmıştır. Büyük önderimizin de vurguladığı gibi Cumhuriyet 23 Nisan’da kurulmuş, 29 Ekim 1923’te ilan edilmiştir” diyerek günün anlam ve önemini vurguladı.



“Zorlukları birlikte göğüsleyeceğimiz bir döneme girmekteyiz”

“19 Mayıs 1919’da Samsun’da yanan İstiklal ateşi, 23 Nisan 1920’de tüm yurda yayılmıştır” diyen Hakkı Erman Ergincan, konuşmasına “Yüz yıl sonra o ateş yine ülkemizin dört bir yanında yanmakta ve giderek büyümektedir” diyerek devam etti. Emperyalist birliklerin birlik ve beraberliğimizi hedef alan söylemlerine değinen Ergincan, “Ülkemiz, üretimsizlik illetinin getirdiği ekonomik sancılarla boğuşmakta ve Mehmetçiğimiz, Amerikan emperyalizminin taşeronu PKK’ya karşı cephede çetin bir mücadeleyi sürdürmektedir.Zorlukları ve güçlükleri birlikte göğüsleyeceğimiz bir döneme girmekteyiz. Türkiye, emperyalizme karşı zaferler kazandıkça Atatürk’ü keşfetmekte, Atatürk’ü keşfettikçe de birleşmektedir. Yüz yıl önce bütün zorlu koşullara rağmen emperyalizme karşı galip gelen fedakâr, kahraman ve cesur Türk Milleti, bugün de bütün tehditlere ve saldırılara rağmen galip gelecektir” dedi.



“ 19 Mayıs’ın yüzüncü yılında yeniden zaferlere yürüyeceğiz”

“Türk gençliği olarak milletimizin en geniş kesimleriyle bu birliği oluşturmak ve büyütmek için görev başındayız” diyen Ergincan, “Mustafa Kemal Atatürk bugün ülkemizin en büyük ortak değeridir. O’nun açtığı yolda ve gösterdiği hedefte birleşmek Türk gençliğinin en büyük görevidir.Türkiye Gençlik Birliği olarak, tarihimizden, kahramanlarımızdan ve milletimizden aldığımız güç ve kuvvetle 19 Mayıs’ın yüzüncü yılında İstanbul’da büyük bir gençlik yürüyüşü ve gençlik şöleni düzenleyeceğiz. Bütün halkımızı bu birliği büyütmek ve güçlendirmek için 19 Mayıs’ın yüzüncü yılında, TGB ile İstanbul’da yürümeye davet ediyoruz. Yüzüncü yılında yeniden zaferlere el ele ve omuz omuza yürüyeceğiz!” diyerek İzmir halkını 19 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleştirilecek yürüyüşe davet etti.

