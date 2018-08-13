Birlikte üretmek ve paylaşmak parolasıyla vatansever gençler İzmir’de buluştu. Türkiye Gençlik Birliği’nin yaz kampı Dikili’de başladı.

Türkiye’nin 81 ilinden yüzlerce genç, birlikte üretmek ve paylaşmak için bir araya geldi. Türkiye’nin en etkili gençlik hareketi Türkiye Gençlik Birliği’nin yaz kapı İzmir’in Dikili İlçesi’nde başladı.



Gençler, yıl boyunca yürüttüğü çalışmaların yorgunluğunu kampta atıyor ve yeni döneme hazırlanıyor. TGB’liler birlikte öğreniyor, tartışıyor, yaratıcılığını geliştiriyor ve üretiyorlar. Bir yandan eğlenceli turnuva ve gruplar yapılırken Türkiye’nin içinden geçtiği siyasal süreç tartışılıyor.



Dikili’deki yaz kampında Köy Enstitüleri’nin aydınlanmacı, öğretici ve tartışmacı tarzını günümüze uyarlıyorlar.



Güne sabah spor ile başlıyorlar. Birlikte kahvaltı hazırlayıp birlikte yiyorlar. Ardından eğitim ve atölyelere geçiliyor. Gençler fotoğrafçılıktan halk oyunlarına, Jeet Kune Do'dan diksiyon eğitimine, müzikten gazeteciliğe kadar birçok atölye katılıyor. Spor müsabakaları ve oyunlarla da ekip ruhunu ve ikna yeteneğini geliştiriyorlar.



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