banner988
CHP'li muhaliflerden 'tüzük kurultayı' çağrısı
CHP'li muhaliflerden 'tüzük kurultayı' çağrısı
İyi Parti'li vekil MHP'ye geçti
İyi Parti'li vekil MHP'ye geçti
Hacettepe Üniversitesi'ne FETÖ operasyonu!
Hacettepe Üniversitesi'ne FETÖ operasyonu!
Meteoroloji'den son dakika uyarısı!
Meteoroloji'den son dakika uyarısı!

TGB Yaz Kampı başladı

Birlikte üretmek ve paylaşmak parolasıyla vatansever gençler İzmir’de buluştu. Türkiye Gençlik Birliği’nin yaz kampı Dikili’de başladı.

TGB Yaz Kampı başladı

Türkiye’nin 81 ilinden yüzlerce genç, birlikte üretmek ve paylaşmak için bir araya geldi. Türkiye’nin en etkili gençlik hareketi Türkiye Gençlik Birliği’nin yaz kapı İzmir’in Dikili İlçesi’nde başladı.

Gençler, yıl boyunca yürüttüğü çalışmaların yorgunluğunu kampta atıyor ve yeni döneme hazırlanıyor. TGB’liler birlikte öğreniyor, tartışıyor, yaratıcılığını geliştiriyor ve üretiyorlar. Bir yandan eğlenceli turnuva ve gruplar yapılırken Türkiye’nin içinden geçtiği siyasal süreç tartışılıyor.

Dikili’deki yaz kampında Köy Enstitüleri’nin aydınlanmacı, öğretici ve tartışmacı tarzını günümüze uyarlıyorlar.

Güne sabah spor ile başlıyorlar. Birlikte kahvaltı hazırlayıp birlikte yiyorlar. Ardından eğitim ve atölyelere geçiliyor. Gençler fotoğrafçılıktan halk oyunlarına, Jeet Kune Do'dan diksiyon eğitimine, müzikten gazeteciliğe kadar birçok atölye katılıyor. Spor müsabakaları ve oyunlarla da ekip ruhunu ve ikna yeteneğini geliştiriyorlar.

ulusal.com.tr

Etiketler; #tgb #tgb yaz kampı #türkiye gençlik birliği
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.