Atatürkçü vatansever gençler, geleneksel Türkiye Gençlik Birliği yaz kamplarında buluşuyor. Kamp programı haftalar öncesinden hazırlandı. Birbirinden farklı atölyeler ve eğitimlerle gençler hem öğrenecek hemde eğlenecek.

Atatürkçü vatansever gençler buluşuyor. Köy enstitüleri modeli günümüze uyarlanıyor...Türkiye'nin en büyük gençlik örgütü Türkiye Gençlik Birliği yüzlerce üniversiteli genci yaz kampında buluşturacak.Türkiye’nin 81 ilinden bir araya gelecek olan üniversiteli gençler, birlikte üretip birlikte paylaşacaklar.Köy Enstitüleri’nin aydınlanmacı, öğretici ve tartışmacı tarzını kamplarında yaşatmayı hedefleyen gençler tüm gençlere çağrıda bulunuyor..Bu kamplarda gençler yılın yorgunluğunu atarken bir yandan yeni dönemin planlamasını yapacaklar.Uzmanlar eşliğinde fotoğrafçılıktan yaratıcı okurluğa, halk oyunlarından tiyatroya, Jeet Kune Do’dan müziğe kadar pek çok alanda atölye çalışmaları düzenlenecek.Kamp 11-17 Temmuz arasında, İzmir’in dikili ilçesinde gerçekleşecek.