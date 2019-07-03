TGB Yaz Kampları başlıyor

Türkiye Gençlik Birliği'nin kurulduğu günden itibaren her yaz gerçekleştirdiği geleneksel yaz kampları bu yıl 2-8 Ağustos ve 24-30 Ağustos tarihlerinde Balıkesir Altınoluk ve Antalya Manavgat’ta gerçekleşecek

Türkiye Gençlik Birliği'nin kurulduğu günden itibaren her yaz gerçekleştirdiği geleneksel yaz kampları bu yıl 2-8 Ağustos ve 24-30 Ağustos tarihlerinde Balıkesir Altınoluk ve Antalya Manavgat’ta gerçekleşecek. Türkiye’nin 7 bölgesi ve 81 ilinden yüzlerce üniversiteliyi buluşturacak kampta senenin yorgunluğu atılacak, öğrenme, eğlence ve üretim bir arada olacak.



ATÖLYELERLE YETENEKLER KEŞFEDİLECEK, BİRLİKTE ÜRETİLECEK

TGB Yaz Kamplarında kuracakları çadırlarla doğayla buluşacak olan gençler güne sabah sporuyla başlayacak. Sabah sporunun ardından kahvaltı ve takım çalışmalarına geçilecek. Öğle yemeğinden sonra atölye çalışmaları başlayacak. Alanında uzman isimlerin vereceği fotoğrafçılık, grafik tasarım, müzik, dövüş sanatları, halk oyunları, karikatür, tiyatro ve ritim atölyeleriyle gençler yeteneklerini keşfedecek, birlikte üretecekler. Atölye çalışmalarına ek olarakn spor turnuva da kampın sunduğu imkanlar arasında bulunuyor. Turnuvalarından ardından gençler, akşam yemeği ve serbest zamanla birlikte günü tamamlayacaklar. TGB'li gençler kampta aynı zamanda gelecek döneme de hazırlanacaklar.



Resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı duyurularla kamp tarihlerini ilan eden TGB, “Unutulmayacak bir yaz için 2-8 Ağustos'ta Balıkesir/Altınoluk, 24-30 Ağustos'ta Antalya/Manavgat'ta buluşalım.” diyerek Türk gençliğini TGB Yaz Kamplarında buluşmaya çağırdı.

TGB’nin 2-8 Ağustos'ta Balıkesir/Altınoluk ve 24-30 Ağustos'ta Antalya/Manavgat'ta gerçekleşecek olan kamplarına katılım için



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