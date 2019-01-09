Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Ankara’ya gelen ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’u Beştepe önünde protesto etti, TGB’lilere sosyal medyadan destek mesajları yağdı.

TGB, Türkiye’ye PKK’yı korumak için için gelen ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’u Beştepe önünde protesto etti. “Bolton-Jeffrey-Dunford PKK’yı kurtaramaz” pankartıyla Beştepe’ye yürüyen TGB’lilere Türkiye’nin önde gelen isimlerinden destek mesajı yağdı.

Albayrak Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Albayrak Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Helal be TGB’lilere. Haklıymışsınız Sayın Mehmet Perinçek bir avuçda olsa yine en cesur sizinkiler çıktı.” dedi.





‘TGB NE ZAMAN ABD’Yİ PROTESTO ETSE AYNI SALDIRGAN İSİMLER ÇIKIYOR’

Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel, eylemde şiddet kullanan polislere tepki gösterdi. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ankara Valiliğine Twitter üzerinden mesaj yazan Yücel, “Ankara Emniyeti Güvenlik Şube içerisinde eylemcilerle herhangi bir diyalog kurmadan doğrudan saldıran, şiddet için fırsat kollayan, bir devlet memuru ciddiyetinin zerresinin görünmediği agresif bir ekip ortaya çıktı. Bunlar yarın başınıza bela olur. TGB'nin ABD heyetlerini protestolarında aynı isimler aynı saldırgan tutumu gösteriyor. Hâlbuki ufak bir diyalogla gerekli önlemler hızla alınabilir. TGB'liler hep olgun davranıyor. FETÖ zamanında bu kadar kin ve hırs görmüyorduk. Bunun sebebi nedir? Bu saldırgan kişilerin geriye dönük faaliyetlerinde FETÖ'yle mücadele eden emniyet yetkilileriyle de uğraştığını öğrendik. Mahmut Karaaslan müdürün Ankara Emniyeti'ne verdiği çeki düzeni bozmaya kimsenin hakkı ve yetkisi yok.” ifadelerini kullandı.







‘TÜRK POLİSİNİ VAZİFESİNİ YAPAN GENÇLİĞİN YANINDA GÖRMEK İSTİYORUZ’

Aydınlık Gazetesi Yazarı Gaffar Yakınca, Emniyet Genel Müdürlüğüne “Protesto temel haktır. PKK uşaklarını, FETÖ hamilerini protesto ise sadece bir hak değil aynı zamanda bir görevdir. Türk polisini, kutsal vazifesini yapan Türk gençliğinin karşısında değil, yanında görmek istiyoruz.” ifadelerini yöneltti.





ABD’YE ÖNCE TGB’DEN SONRA TÜRKİYE’DEN AYAR

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen: “ABD'nin küstah temsilcisi İsrail'den Türkiye'ye 'ayar' vermeye çalıştı. Önce TGB'den sonra Türkiye'den 'ayarı' yedi ve topuklarını vura vura geri döndü. İşte Türkiye'deki değişimin özeti. Hala ABD'den medet umanlar bu süreci iyi izlemeli.” sözlerini kaydetti.





