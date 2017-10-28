Türk gençliği İstiklal yürüyüşünün son ayağı olan Sivas programını tamamladı. Hedefte Ankara var. Sivas kongresi binasını ziyaret eden TGB'lilerin mesajı net: "Ya istiklâl, ya ölüm, tam bağımsız Türkiye"

0 0 0 0

Kendileri de kararlıydı.



Sloganları da.



Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri Samsun, Amasya ve Erzurum'un ardından Sivas'a ayak bastı.



TGB'lilerin yürüyüşü tren garından başladı.



Vatan Partisi temsilcileri ve Cumhuriyet Kadınları Derneği de gençlerin yanındaydı.



Gençler yürüdü Sivaslılar da gururla onları izledi.



Açıklama Sivas kent meydanında yapıldı. TGB Genel Başkanı Cem Dikmen "karalıyız" dedi.



29 Ekim'de saat 12.30'da Birinci Meclis önünde olacak gençler en önemli ziyareti de sona bıraktı.



HABER: DENİZ ADALI KAMERA: İLYAS GÜMRÜKÇÜ

ulusal.com.tr

Gençler yürüdü Sivaslılar da gururla onları izledi.Açıklama Sivas kent meydanında yapıldı. TGB Genel Başkanı Cem Dikmendedi.29 Ekim'de saat 12.30'da Birinci Meclis önünde olacak gençler en önemli ziyareti de sona bıraktı.