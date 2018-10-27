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TGB yürüyüşüne aydınlardan destek mesajı

Türkiye Gençlik Birliği'nin 29 Ekim'de yapacağı yürüyüşe sanatçı ve aydınlardan da destek geldi. "Türkiye'ye sahip çık" sloganıyla yapılacak yürüyüş için ünlü müzisyen Tuna Kiremitçi ile Ayla filminin senaristi Yiğit Güralp'da çağrı yaptı. Gazeteci ve yazarlar da "Andımız" tartışmalarının yaşandığı bir dönemde 29 Ekim mitinginin önemine dikkat çekti.

TGB yürüyüşüne aydınlardan destek mesajı

29 Ekim kutlamalarına sanatçı ve aydınlardan da destek mesajları geldi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kala Türkiye Gençlik Birliği'nin düzenlediği 29 Ekim yürüyüşüne her kesimden destek geliyor.

Gazeteciler de Andımızın tekrardan okutulmasına yönelik tartışmaların sürdüğü günlerde yapılacak eylemin önemine dikkat çekti. TGB'nin yürüyüşünü köşesine taşıdı.

TGB'nin 29 Ekim kutlamalarına, Profesör Doktor Sina Akşin, usta oyuncu Nilgün Belgün gibi isimler de destek veriyor.

"Cumhuriyetine emeğine geleceğine Türkiye'ye sahip çık" sloganıyla yapılacak 29 Ekim yürüyüşü 1'inci Meclis önünden saat 15'de başlayacak.


ulusal.com.tr
 

Etiketler; #türkiye gençlik birliği #tgb #29 ekin
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