Türkiye Gençlik Birliği (TGB), düzenleyecekleri 19 Mayıs yürüyüşünün afişini ve detaylarını açıkladı. Resmi internet sitelerinde yazılı açıklama yayımlayan TGB’liler, '100 Yıl Sonra Yeniden Türkiye için Kenetlen' sloganıyla yürüyecek.

TGB’liler, Türkiye’nin yaşadığı meseleleri aşabilmesi amacıyla, Türk milletini birleştirmek için harekete geçti. Bunun için 19 Mayıs’ın 100. yılını bir fırsat olarak gören TGB’liler, vatandaşları, 19 Mayıs’ta “100 Yıl Sonra Yeniden Türkiye için Kenetlen” sloganıyla yürümeye çağırıyor.



“KURTARICI BEKLEMİYORUZ, VAZİFEYE ATILIYORUZ”

TGB Genel Merkezi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Büyük kurtuluşumuzun ateşlendiği tarih 19 Mayıs 1919’dan 100 yıl sonra yeniden zor günlerden, ateşli günlerden geçiyoruz. İkinci İstiklal Savaşı günlerindeyiz. 100 yıl önce de düşman yurdumuzu çevrelemişti, bugün de Doğu Akdeniz’den ve Ege’den kuşatmaya çalışıyor. ABD ve onun bölücü terör örgütleri PKK ve FETÖ ülkemizi tehdit ediyor. Bütün bunlara karşı, Mehmetçik’imiz bütün onuruyla cephede düşmanı alt ediyor. Cumhuriyetimiz bütün kurum ve değerleriyle mücadele ediyor. 100 yıl önce de milletimiz fakr’u zaruret içinde harap ve bitap haldeydi; bugün de ailemiz, işçimiz, esnafımız ve gençliğimiz borçlanma ekonomisinin yarattığı sarsıntılar içerisinde bir çıkış yolu arıyor. İşte, 100 yıl önce bütün bu zor koşullara ve yedi düvel emperyalistlere rağmen bir millet küllerinden doğdu ve büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde dünyayı ayağa kaldıran büyük kurtuluşa imza attı. Bugün de bağımsız, özgür, başı dik ve üreten bir Türkiye için, o büyük mirası, Türk gençliği olarak üstleniyoruz. Kurtarıcı beklemiyoruz, vazifeye atılıyoruz!”



“100 YIL ÖNCE DE KENETLENEREK BAŞARDIK”

“Bütün dünyaya ve Türkiye düşmanı bütün odaklara karşı 100 yıl önce nasıl yaptıysak bugün de bütün gençliği ve Türk milletini emperyalizme ve geleceksizliğe karşı, Atatürk’te, vatan savunmasında ve üretimde kenetliyoruz! Sağ, sol demeden, PKK, FETÖ ve cümle terör örgütlerine karşı kenetleniyoruz. Dün, bugün demeden vatanımız ve emeğimiz için kenetleniyoruz. Karamsarlığa karşı, zor günleri paylaşarak aşma kararlılığıyla kenetleniyoruz. 100 yıldır Türkiye’yi teslim alamadılar. Sonsuza dek de alamayacaklar! 100 yıl önce birbirimize kenetlenerek başardık, bugün de kenetlenerek başaracağız.”



19 Mayıs 2019’da 100 bin gençle İstanbul’da buluşacak olan TGB’liler, yürüyüşün ardından Maçka Küçükçiftlik Park’ta 100 Yılın Gençlik Şöleni’ni gerçekleştirecek.