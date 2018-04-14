Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 28 Şubat davası için verilen kararda, aralarında dönemin Eski Genelkurmay başkanı ve Ergenekon mağduru komutanlarında bulunduğu 21 sanık için ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.Türkiye Gençlik Birliği (TGB), kararın ardından yazılı bir açıklamayayınlayarak “FETÖ ile mücadele mahkûm edilemez. Türk Gençliği olarak ilan ediyoruz, bu akıl dışı kararlara karşı, Türkiye’nin Amerika’yla ve onun terör örgütleriyle “1000 yıllık mücadele kararlılığı” devam edecektir!” dedi

Kararın tarihi bir hata olduğunu belirten açıklamada “Amerika’nın Türkiye’yi işgal planlarına kararlılıkla meydan okuyan ve tersine çeviren, başta FETÖ olmak üzere Amerikancı irtica ile Cumhuriyetimizi parçalamaya çalışan örgütleri alt eden 28 Şubat sürecini bugün mahkûm etmek, Cumhuriyet yargısının alabileceği bir karar değildir. 28 Şubat’ın hedefi Amerika’ydı. Amerika’nın hedefi ise dün olduğu gibi bugün de Türkiye’yi terör örgütleriyle, ekonomik şantajlarla dizayn etmektir. Bugün de uygulanan da 28 Şubat sürecinin ta kendisidir. Bu koşullarda akıl ve mantıkla açıklanamayacak tarihi bir hata yapılmaktadır. 15 Temmuz hain darbe girişimi ezildiyse, 28 Şubat’ın kararlılığı sayesindedir. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile başarıyla devam eden savaş da 28 Şubat’ta ilan edilen kararlılığın çizgisidir. Bu çizgiyi mahkum etmek, terörle mücadeleyi stratejik olarak zedelemektedir. Türk Gençliği olarak ilan ediyoruz, bu akıl dışı kararlara karşı, Türkiye’nin Amerika’yla “1000 yıllık mücadele kararlılığı” devam edecektir!” denilerek mücadele kararlılığı vurguları yapıldı.



FETÖ İLE MÜCADELE MAHKÛM EDİLEMEZ!



Açıklamanın tam metni:



"Bu kararlar, bugün yurt içinde ve dışında Türkiye Cumhuriyeti’nin terör örgütlerine haklı mücadeleye düşürülen bir gölge olarak tarihteki yerini alacaktır. Çünkü çıkan kararlar, Türkiye’nin yürüttüğü mücadeleyi derinden etkileyecek, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni incitecek ve FETÖ militanlarını sevindirecek niteliktedir. Amerika’nın Türkiye’yi işgal planlarına kararlılıkla meydan okuyan ve tersine çeviren, başta FETÖ olmak üzere Amerikancı irtica ile Cumhuriyetimizi parçalamaya çalışan örgütleri alt eden 28 Şubat sürecini bugün mahkûm etmek, Cumhuriyet yargısının alabileceği bir karar değildir. 28 Şubat’ın hedefi Amerika’ydı. Amerika’nın hedefi ise dün olduğu gibi bugün de Türkiye’yi terör örgütleriyle, ekonomik şantajlarla dizayn etmektir. Bugün de uygulanan da 28 Şubat sürecinin ta kendisidir. Bu koşullarda akıl ve mantıkla açıklanamayacak tarihi bir hata yapılmaktadır.



15 Temmuz hain darbe girişimi ezildiyse, 28 Şubat’ın kararlılığı sayesindedir. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile başarıyla devam eden savaş da 28 Şubat’ta ilan edilen kararlılığın çizgisidir. Bu çizgiyi mahkum etmek, terörle mücadeleyi stratejik olarak zedelemektedir. Kararlardan sonra ilk tebrik, firari FETÖ militanlarından gelmiştir. Bu veri dahi alınan kararların neye hizmet ettiğini göstermektedir. Bu stratejik hatalarla içinde bulunduğumuz vatan savaşının yürütülemeyeceği ortadadır.



İddianameyi kabul eden hakiminden savcısına, polisinden, bilirkişisine dava sürecinin mimarlarının tamamının FETÖ’cü olduğu tespit edilmiştir. FETÖ’nün başlattığı bu dava, bugün FETÖ ile mücadele edilirken FETÖ’nün istediği gibi sonuçlanmıştır.



Temyiz süreciyle devam edecek olan davanın takipçisi olacağız. Tarihi bir hata içeren bu kararların Türk yargısından döneceğine eminiz. Komutanlarımızın bu süreçte sonuna kadar arkasındayız. Vatansever Türk Gençliği olarak ilan ediyoruz, bu akıl dışı kararlara karşı, Türkiye’nin Amerika’yla ve onun terör örgütleriyle “1000 yıllık mücadele kararlılığı” devam edecektir"



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